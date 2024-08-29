“ابحث عن اسمك من هُنـــا” رابط دخول منصة مظلتي 2024 .. الوجبة السابعة ” أكثر من 545 ألف مواطن مستفيد “

يسعى جميع المواطنين العراقيين على معرفة الرابط الخاص بالدخول على منصة مظلتي، لأن تلك المنصة تقوم على تقديم العديد من الخدمات من خلالها، ومن تلك الخدمات معرفة أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة، ومن المعروف أن تلك الوجبة قامت الحكومة العراقية بتوفيرها لمساعدة المواطنين الذين يكونوا من محدودي الدخل، لكي يستطيعوا تخطي الأزمات الاقتصادية والعيش حياة كريمة مثل باقي الشعوب، لذلك سوف نتعرف معا عن ذلك الرابط.

الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024

بعد أن قام الكثير من الأشخاص بالبحث عن الرابط المتعلق بمنصة مظلتي لكي يستطيعوا معرفة نتائج الوجبة الأخيرة في دولة العراق من رعاية الاجتماعية قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن الرابط لأن تقدم أكثر من 545 ألف مواطن عراقي للحصول على تلك الوجبة، لذلك يعتبر أمر رابط المنصة أمر يكون في غاية الأهمية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص لمعرفة إذا تم قبولهم أو تم رفض الطلب الذي قاموا بتقديمه، ومن المفترض أن تم توفير ذلك الرابط على الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

منصة مظلتي 2024

تم الإعلان من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أنها قامت بإطلاق الرابط الخاص بالدخول على منصة مظلتي لمعرفة الأسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية، ووضحت الخطوات التي يجب اتباعها لمعرفة الأسماء التي تم قبولها لذلك سوف نتعرف معا من خلال السطور القادمة الخطوات التي يجب على جميع المواطنين العراقيين القيام بها حتى يستطيعوا الوصول إلى الكشوفات المتعلقة بالأسماء في جميع أنحاء محافظات دولة العراق.

رابط دخول منصة مظلتي 2024

سوف نقوم بتوفير لكم الطريقة التي يجب عليكم اتباعها لكي تستطيعوا الدخول على منصة مظلتي ولكي تستطيعوا معرفة الأسماء التي تم قبولها في الوجبة الأخيرة، وتتمثل تلك الطريقة في التالي: