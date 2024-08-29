سحب سبتمبر بدأ .. إلحق شارك واربح 100 ألف دولار في مسابقة الحلم

الحق وشارك في مسابقة الحلم التي تعد واحدة من أشهر المسابقات في الوطن العربي منذ عدة سنوات، تستهدف الأشخاص الذين لديهم أحلام ويريدون تحقيقها من خلال الفوز بجوائز مالية ضخمة، حيث تقوم المسابقة على آلية نظام السحب العشوائي يتم فيها اختيار الفائز من بين عدد المشاركين الذين قاموا بإرسال رسائل نصية أو الاشتراك من خلال التطبيقات الإلكترونية، وعلى مر السنين ازدادت طرق الاشتراك في المسابقة وأصبحت أكثر سهولة، وذلك ساهم في مشاركة عدد أكبر من المشتركين من جميع أنحاء العالم العربي، وفي السطور التالية سوف نوضح طرق الاشتراك في مسابقة الحلم التي يقدمها الإعلامي مصطفى الأغا.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الأغا؟

يمكنك الآن الاشتراك في مسابقة الحلم والفوز بجوائز مالية كبيرة تساعدك في تحقيق حلمك، الحق واشترك عن طريق:

يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “الحلم” أو “Dream” إلى الرقم المحدد للدولة التي تعيش بها.

بعد إرسال الرسالة سيتم إشعارك برسالة تحتوي على سؤال تفاعلي قم بالإجابة عليه حتى تصنع فرصة الفوز بالمسابقة.

كما يمكنك التقديم من خلال تحميل التطبيق الخاص بمسابقة الحلم.

لابد من متابعة مسابقة الحلم على قنوات الام بي سي لمعرفة موعد السحب وإعلان الفائزين.

أرقام التواصل مع مسابقة الحلم

من خلال أرقام الاشتراك في مسابقه الحلم يمكنك الاشتراك بكل سهولة، حيث تم تحديد هذه الأرقام من قبل إدارة البرنامج خاصة بكل دولة: