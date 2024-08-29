رابط ur.gov.iq الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024

تعتبر خدمة الاستعلام عن غرامات المرور من أكثر الخدمات الإلكترونية التي تم توافرها أمام كافة المواطنين في محافظات العراق، فضلاً عن أن ذلك يكون عبر منصة أور الإلكترونية، التي تضم عدد كبير من الخدمات أمام المواطنين، وتُسهل عليهم القيام بانتهاء دون الذهاب إلى أي مكان، وفي وقت قصير، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة 2024

هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني، ومعرفة القيمة المستحقة للسداد، وفقًا لما يلي:-

قم بزيارة منصة أور الإلكترونية.

مع تسجيل الدخول إلى خدمات المرور.

القيام باختيار خدمة “الاستعلام عن غرامات المرور”.

ليتم تدوين كافة المعلومات الخاصة بالمواطن.

التأكد من صحة بيانات المواطن الراغب في الاستعلام عن الغرامات المرورية.

النقر على زر “بحث”.

وعند ذلك يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بغرامات المرور العامة في العراق.

كيف أسدد غرامات المرور في العراق 2024

أما عن الخطوات المعنية بسداد غرامات المرور العامة في دولة العراق، فعليك اتباع الأتي:-