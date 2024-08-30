تعرف على كيفية ضبط قناة وناسة كيدز على جهاز الاستقبال 

حصلت قناة وناسة على أعلى نسبة مشاهدة عند الأطفال من جميع أنحاء الوطن العربي، حيث أنها قناة مميزة تقدم محتوى مسلي آمن لجميع الفئات العمرية للأطفال، بالإضافة إلى التطوير المستمر للمحتوى، لذلك يحرص الوالدين على ضبط قناة وناسة كيدز على جهاز التلفاز الخاص بهم لضمان أطول فترة ممتعة ومسلية للأطفال، والمميز في قناة وناسة أنها تراعي ثقافة المجتمع الشرقي وأخلاقيات الدين الإسلامي، وتحرص على اكتساب الأطفال لقيم وأخلاقيات هامة والبعد عن العنف والإيذاء للآخرين.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة على التلفاز

يمكنك الآن تثبيت قناة وناسة كيدز على جهازك والاستمتاع بمشاهدة عالية الدقة، وذلك عن طريق خطوات بسيطة تتمثل في:

أولا فتح التلفاز واستخدام الريموت كنترول للانتقال إلى قائمة الإعدادات.

ثم اضغط على أيقونة “التثبيت اليدوي” وانقر فوق زر “تردد جديد”.

بعد ذلك اكتب معلومات التردد المطلوبة في الحقول المخصصة والتي نعرضها عليك في السطور التالية.

ثم اضغط على زر “بحث”.

لتظهر لك قناة وناسة، وعليه اضغط على زر “حفظ”.

ليتم شمولها ضمن قائمة القنوات المتوفرة على التلفاز.

بعدها قم بالانتقال من قائمة الإعدادات لكي تجد قناة وناسة كيدز بكل سهولة.

تردد قناة وناسة على النايل سات

تهتم قناة وناسة بإنشاء محتوى خاص باهتمامات وميول الأطفال في ظل التطور التكنولوجي الذي يواجه العالم، كما تقدم محتوى متنوع ترفيهي يعمل على تنمية مهارات وعقلية الطفل وتشجيعه على التعلم وزيادة القدرة على الإبداع الفني، وكل ذلك من خلال ضبط تردد القناة عن طريق البيانات التالية:

التردد: 11430

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

جودة القناة: SD

قناة وناسة تتميز بعملها على مدار الـ 24 ساعة، كما تقدم محتوى مناسبة لمختلف أعمار الأطفال، بالإضافة إلى عرضها نماذج شخصيات مختلفة تشبه الأطفال لحرصها على اكتساب الطفل صفة تقبل الآخرين مهما اختلف أشكالهم.