شوف اسمك فيهم الآن NOW.. كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي

كشفت وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية، خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي الإلكترونية، حيث تقدم الحكومة دعم الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأشخاص من كبار السن وليس لديهم دخل ثابت ليحصلوا بذلك على دعم مادي شهريا لمساعدتهم على ظروف الحياة، ولذلك يهتم الكثير من المواطنين العراقيين بالتعرف على موعد ظهور نتيجة الوجبة الأخيرة وهو ما نستعرضه لكم الآن بالتفصيل.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أشارت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في دولة العراق، بأن موعد إعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 سيكون خلال الفترة المقبلة دون تحديد ميعاد رسمي ويكون ذلك فور انتهاء الجهات المختصة من مراجعة السجلات وعملية البحث بشكل جيد، وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستعلام عن اسماء المستحقين للدعم الوجبة الأخيرة عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط منصة مظلتي الالكترونية.

تسجيل الدخول للموقع، ثم اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختيار خانة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

تحديد رقم الوجبة السابعة، وكتابة المعلومات الشخصية المطلوبة. بشكل صحيح.

اختيار المحافظة التابع لها الشخص من الحقول المخصصة أمامك.

أخيرا الضغط على استعلام لتظهر أمامك كافة التفاصيل.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

حددت الوزارة أنه يوجد عدد من الشروط اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، والتي تتمثل في الآتي: