شوف اسمك هسه.. قائمة أسماء الفائزين بقرعة الحج 2025 في العراق ورابط الاستعلام فور إعلانها

تصدرت محركات البحث استفسارات حول أسماء الفائزين بقرعة الحج لعام 2025 في العراق، وذلك بعد تقدم آلاف المواطنين بآمال أن يكونوا من المحظوظين الذين سيؤدون فريضة الحج؛ وكانت الهيئة العليا للحج والعمرة قد أعلنت في 25 يوليو الماضي عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لقرعة الحج لعام 2025 في العراق، واستمر التسجيل حتى 13 أغسطس، ما يعني أن فترة التسجيل استمرت نحو 20 يومًا.

قائمة أسماء الفائزين بقرعة الحج 2025 في العراق

لم تعلن هيئة الحج والعمرة حتى الآن عن موعد ظهور أسماء الفائزين، ولكن إذا كنت ممن تقدموا بطلب للقرعة أو لديك قريب يرغب في معرفة نتائج القرعة عند الإعلان عنها، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة.

تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية على الموقع.

اختيار “نتائج قرعة الحج 2025” من القائمة المتاحة.

إدخال رقم الهوية الخاص بك بدقة.

بعد ذلك، اضغط على “استعلام عن النتيجة” لتظهر لك النتيجة فور نشرها على الموقع.

بمجرد نشر النتائج، ستتمكن من معرفة ما إذا كنت ضمن الـ40 ألف حاج الذين تم اختيارهم لأداء فريضة الحج هذا العام.

نتائج قرعة الحج العراق 2025

مع اقتراب إعلان نتائج قرعة الحج 2025، والتي أكدت الهيئة العليا للحج والعمرة أن عدد المستفيدين منها سيصل إلى نحو 40 ألف حاج، يزداد الاهتمام بمعرفة الشروط والمتطلبات لضمان القبول في القرعة، هذا الاهتمام لا يقتصر على المتقدمين الحاليين فقط، بل يشمل أيضًا أولئك الذين يرغبون في التقدم للقرعة في الأعوام المقبلة، حيث يسعون للتأكد من استيفائهم للشروط اللازمة لتجنب أي استبعاد خلال مرحلة المراجعة.