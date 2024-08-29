استعلم الآن .. الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 الوجبة السابعة جميع المحافظات

يعتبر دعم الرعاية الاجتماعية في العراق من أبرز البرامج التي تديرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث تهدف إلى تقديم الدعم المالي والخدمات الأساسية للأسر والفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، وفي هذا التوقيت يسعى العديد من المواطنين للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والتحقق من استحقاقهم للدعم، حيث يوفر النظام الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة إمكانية الوصول السهل والسريع إلى هذه المعلومات عبر منصة مظلتي.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق إلى تبسيط إجراءات الوصول إلى المعلومات الخاصة بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية، حيث يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسمائهم ضمن قوائم المستحقين من خلال الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة مظلتي.

بعد الوصول إلى الموقع، ابحث عن خيار الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

ستحتاج إلى إدخال بعض المعلومات الشخصية مثل رقم الهوية الوطنية أو الرقم الوطني، وأحيانًا رقم الطلب أو التسجيل إذا كان متاحًا.

تأكد من دقة البيانات المدخلة لضمان الحصول على نتائج صحيحة.

بعد إدخال البيانات المطلوبة، اضغط على زر استعلام لعرض النتائج.

سيظهر لك النظام قائمة بأسماء المشمولين، حيث يمكنك البحث عن اسمك أو اسم أحد أفراد أسرتك.

شروط قبول طلب الدعم في الرعاية الاجتماعية 2024

لكي يتم قبول طلب الدعم من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، يجب أن يستوفي المتقدم مجموعة من الشروط التي تضمن وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين، تشمل هذه الشروط ما يلي :