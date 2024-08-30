وينك يا لولو.. استمتع بأغاني قناة وناسة المميزة بعد ضبط ترددها الجديد 2024

تزداد شعبية قناة وناسة ويزداد الإقبال عليها، وذلك لتنوع المحتوى الذي تقدمه فهو محتوى مميز وجذاب يستهدف فئات متنوعة من الأطفال، لأنه محتوى آمن يعرض بجودة عالية على مدار اليوم دون انقطاع، كما تتميز بتقديمها للبرامج التربوية والغرض منها توعية الأطفال وترسيخ القيم الأساسية والمفردات الجديدة الواجب حفظها عند الأطفال، والجدير بالذكر مساهمة القناة في تنمية قدرات ومهارات الطفل وذلك لعرضها بعض التعليم الأساسية مثل: الأرقام، والحروف، والألوان، كما قدمت قناة وناسة أغاني لتوعية الطفل بالقضية الفلسطينية، فهي تهتم بتقديم كل ما يخص الوطن العربي من قيم وأخلاقيات وقضايا هامة.

تردد قناة وناسة على التلفاز

حصلت قناة وناسة على شهرة كبيرة في مناطق الوطن العربي وتمكنت من جذب الأطفال، فهي تساعد في تربية الأطفال وبالتالي تساعد الأسرة في تنمية مهارات الطفل؛ عن طريق تنوع محتوى القناة واختيارها لجميع التفاصيل المعروضة، ولذلك نعرض عليكم أحدث بيانات التردد لقناة وناسة:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11430

نوع الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معدل الترميز: 27500

بينما تردد القناة على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11270

نوع الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: 27500

محتوى قناة وناسة

تحرص قناة وناسة على تحديث محتواها ليصبح متنوع وفريد ومميز لجميع الفئات العمرية للأطفال، فهو يجمع بين الرسوم المتحركة المدمجة بالأغاني الترفيهية والأناشيد المميزة على مدار اليوم بجودة عالية.

كما تحرص الأسر على تثبيت قناة وناسة على الأجهزة الخاصة بهم لضمان مشاهدة ممتعة للأطفال، والجدير بالذكر اهتمام القناة على غرس القيم والأخلاقيات المعروفة في مجتمعنا.

بالإضافة إلى عرض قناة وناسة لطريقة التعامل مع الآخرين وفكرة تقبل الآخر مهما كان مستواه الاجتماعي، أو شكله، فهو يبعد فكرة الحكم على الأشخاص.