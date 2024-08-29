” بوابة التعليم الفني ” ‏نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2024‏ tech.moe.gov.eg اعرفها قبل أي حد

ينتظر جميع الطلاب في مرحلة التعليم الفني وأولياء الأمور خلال تلك الفترة الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية في الدور الثاني، لأنهم يعيشون في حالة من التوتر والقلق بسبب عدم الإعلان عن النتائج حتى الآن، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن أنها قام بالانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات، وقامت بالإعلان عن ذلك الأمر بشكل رسمي في جميع المحافظات المصرية، وأوضحت أن تم الانتهاء من عملية التصحيح منذ يوم 13 من شهر أغسطس الجاري.

اختبارات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2024

من المفترض أن يترقب جميع الطلاب الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية الدور الثاني خصوصا أنهم قد خاضوا الاختبارات المتعلقة بذلك الدور منذ فترة زمنية قصيرة، ويريدون معرفة النتائج لمعرفة المرحلة التالية ومعرفة مصيرهم للدخول على المرحلة الدراسية الجديدة، ومن المفترض أن بدأت اختبارات تلك المرحلة يوم 3 من شهر أغسطس الجاري واستمرت تلك الاختبارات على مدار 10 أيام متتاليين، وانتهت يوم 13 من شهر أغسطس الجاري.

عدد الراسبين في الدبلومات الفنية 2024

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها عن أن عدد الراسبين في اختبارات الدور الأول من التعليم الفني وصل عددهم إلى 232,670 طالب وطالبة، وذلك العدد يكون على مستوى الجمهورية، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن الرابط الخاص بالاستعلام عن نتائج الدور الثاني من الدبلومات الفنية خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، وبذلك من المفترض أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام الجارية لأننا أصبحنا في أواخر ذلك الشهر.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2024

يستطيع جميع الطلاب والطالبات معرفة النتائج المتعلقة بالدبلومات الفنية في الدور الثاني من خلال اتباع الخطوات التي سوف نقوم بتوفيرها: