موقع تقليل الاغتراب tech.moe.gov.eg.. رابط تقديم طلب لتقليل الاغتراب 2024/2025 عبر بوابة الوزارة 

بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية في الأيام القليلة الماضية، بدأ الكثير من الطلاب البحث عن موقع تقليل الاغتراب، حيث سمحت الوزارة بأن يقوم الطلاب بالتحويل إلى الكليات التي يرغبون بها، وقد تم فتح باب التسجيل أمام الطلاب في يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من شهر أغسطس، ويستمر ذلك حتى اليوم الثالث من سبتمبر القادم، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم خطوات التقديم على موقع تقليل الاغتراب.

تقديم طلب لتقليل الاغتراب عبر بوابة الوزارة

يعد الهدف الرئيسي من فتح موقع تقليل الاغتراب من قبل مكتب التنسيق هو منح الطالب فرصة ليلتحق بأحد الكليات التي تقع في منطقة أ والقريبة من محل سكنه، وينقسم تقليل الاغتراب إلى نوعين منه التحويل لكلية مناظرة ومنه تحويل لكليات غير مناظرة، كما أنه يتم قبول عشرة بالمائة من طلبات تقليل الاغتراب وفقا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها.

شروط التحويلات بين الكليات والمعاهد

على الطلاب الذين يرغبون بتقديم الطلب عبر موقع تقليل الاغتراب مراعاة بعض الشروط والمعايير، وهي كالآتي:

ينبغي أن يكون التحويل للكليات المناظرة في حدود الحد الأدنى للقطاع.

أما التحويل للكليات الغير مناظرة يجب مراعاة الحد الأدنى للكلية التي يتم التقديم عليها.

أن يتم تحديد الكلية حسب التوزيع الجغرافي بشكل صحيح.

يتم طلب التحويل عبر موقع التنسيق الرقمي فقط، كما أنه لا يوجد تحويلات ورقية، أيضا التحويل لمرة واحدة فقط.

إذا كانت الكلية المراد التحويل إليها لها اختبار قدرات، يجب على الطالب أن يكون سبق له أداء الاختبارات واجتيازها.

خطوات التقديم على تقليل الاغتراب 2024

تقديم طلب تقليل الاقتراب 2024

يسهل التقديم على تقليل الاغتراب، وذلك بإتباع التعليمات التالية: