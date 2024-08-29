“MISSION GTA 5“ تنفيذ مهمات جاتا Demolition Man تدمير موقع إنشائي للبناء واستثمار هذه الأرض والبناء عليها.. نفذها حالا

نجد أن مهمات جاتا تتصدر محركات بحث جوجل في الآونة الأخيرة، تعد هذه اللعبة من الألعاب التي تحمل طابع الأكشن والمغامرات، وقد حصلت على شهرة واسعة منذ أن تم إصدارها في عام 2002، كما أنها أصبحت في المركز الأول من حيث المبيعات، وقد تم إنشاء الكثير من الإصدارات من هذه اللعبة على مر السنوات، ومن خلال مقالنا سوف نذكر لكم أبرز المهام الممتعة والمثيرة في اللعبة.

تنفيذ مهمات جاتا

هناك الكثير من مهام جاتا المثيرة التي تجعل اللعبة مشوقة، وإليكم أبرزها فيما يلي:

مهمة In The Beginning

هي المهمة الأولى في اللعبة التي يتم القيام بها، والتي يتم من خلالها تحديد طابع اللعبة ويتعرف اللاعب على القصة بأكملها، وتدور أحداث هذه المهمة حول Sonny Forelli وصديقه Tommy Vercetti، ويقومون بعقد صفقة مع بعض الأشخاص في مدينة Vice City، ولكن بشكل مفاجئ يتم إطلاق النار من أشخاص غامضة، ويستطيع أن ينجو البطل Tommy Vercetti والهروب من مكانة إطلاق النيران مع المحامي الذي يسمى Ken الذي يعمل في تجارة المخدرات، وبذلك تنتهي المهمة الأولى وتمهد للمهام المثيرة التالية..

مهمة The Party

يبدأ المحامي Ken باقتراح على البطل Tommy Vercetti أن يتوجهوا إلى حفل في اليخت الخاص به، وفي ذلك الوقت يبدأوا في البحث عن الأدلة لهذه الصفقة الفاشلة، وبذلك تبدأ المتعة والإثارة في اللعبة، وعلى اللاعب أن يقوم باختيار الملابس التي يرغب في ارتدائها للذهاب في هذه المهمة والاستمتاع بها.

مهمة Demolition Man

تعد من مهام جاتا المميزة، حيث أنه في هذه المهمة يتم إعطاء البطل Tommy أمر عليه القيام بتنفيذه من قبل Carrington، حيث يطلب منه تدمير موقع إنشائي للبناء حتى يتمكن من استثمار هذه الأرض التي يتم البناء عليها، ويبدأ اللاعبون في هذه المهمة ويستعملون الطائرة المروحية لتفجير المبنى باستخدام قنابل يتم وضعها من الأعلى دون أن يشعر الحراس بذلك، ويبدأ الاستمتاع بمشهد الانفجار وتحول المبنى إلى فتات صغيرة.