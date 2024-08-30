استعلـــــم هُنـــــا MAZALATY.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في عموم العراق عبر مظلتي spa.gov.iq/umbrella

يتساءل الكثير في العراق عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، حيث قامت الحكومة العراقية باستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية، وقد تم وضع بعض الشروط والمعايير التي بناءا عليها يتم تحديد الأشخاص الذين يستحقون الحصول على الدعم، ومن قام باستيفاء كافة الشروط ينتظر بفارغ الصبر الإعلان عن أسماء المشمولين في الدعم، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام بشكل سهل وبسيط مع عرض شروط الحصول عليه.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في عموم العراق

طرحت الحكومة العراقية مبادرة دعم الرعاية الاجتماعية بهدف مساعدة المواطنين وتقديم لهم يد العون، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن أسماء المشمولين في الدعم في الفترة القادمة، ويمكن للمتقدمين البحث عن النتيجة والاطلاع عليها على منصة مظلتي الإلكترونية التي خصصتها وزارة العمل لذلك، وعليكم إتباع التعليمات التالية للاستعلام:

زيارة منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم الضغط على أيقونة الخدمات.

اختيار خدمة الإستعلام عن أسماء المشمولين في دعم الرعاية الاجتماعية.

إدخال المعلومات الشخصية الخاصة بالمتقدم.

ثم الضغط على زر البحث ليظهر إذا تم قبول الطلب أم لا.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

ليضمن المتقدم أن يأتي إسمه ضمن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عليه أن يتبع بعض الشروط والمعايير التي وضعتها الحكومة العراقية، وجاءت هذه الشروط كالآتي: