خبر ساار للموظفين .. تقليل عدد ساعات الدوام الرسمي في عموم محافظات العراق ” أسباب تقليص ساعات الدوام “

تم الإعلان من قبل الحكومة العراقية عن أنها تعمل على تحسين جودة حياة المواطنين في جميع محافظات دولة العراق، وتعمل دائما على زيادة كفاءة العمل في تلك الدولة، ووضحت أنها تعمل الآن على تقليل عدد ساعات الدوام الرسمي في جميع المحافظات، وذلك الأمر كان وفقا للاستجابات الخاصة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وكان الهدف من ذلك الأمر تحسين ظروف العمل وزيادة إنتاج المواطنين ولكي يتم توفير بيئة عمل أكثر مرونة لهم.

تقليل عدد ساعات الدوام في محافظة بغداد 2024

قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن أمر تقليل عدد ساعات الدوام في محافظة بغداد وأوضحت بأن سوف يتم تقليل عدد ساعات الدوام ساعة واحدة، وسوف يتم بدء الدوام بموعد مبكر، حيث أنه سوف يبدأ قبل موعده بساعتين عن التوقيت السابق، ومن المفترض أن ذلك الأمر تم تطبيقه يوم 23 من شهر يونيو الماضي وسوف يستمر حتى يوم 29 من شهر أغسطس الجاري، وبذلك سوف تكون تلك المواعيد آخر موعد لها اليوم.

تقليل عدد ساعات الدوام في محافظات العراق 2024

تم الإعلان من قبل رئيس الوزراء العراقي عن أوقات العمل الرسمية في جميع قطاعات في دولة العراق، وذلك الأمر لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة خصوصا فترة ما بعد انتهاء ساعات العمل، ووضح بأن سوف تبدأ ساعات العمل من الساعة 7:00 صباحا وسوف تستمر حتى الساعة 1:00 ظهرا، وذلك الموعد يكون باستثناء محافظة بغداد، ووضح بأن يوجد بعض الحالات الخاصة التي تمنح المحافظون صلاحية تعليق العمل في المؤسسات الحكومية، وتلك الحالة عند ارتفاع درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية.

سبب تقليل عدد ساعات الدوام في العراق 2024

يوجد العديد من الأسباب المتعلقة بتقليل عدد ساعات الدوام في دولة العراق، ومن تلك الأسباب ارتفاع درجات الحرارة فذلك الأمر يؤدي إلى استهلاك كمية كبيرة للغاية من الطاقة الكهربائية مما يجعل ذلك الأمر إلى انعكاس التزام الحكومة بتحسين ظروف العمل وتوفير بيئة ملائمة للموظفين في جميع محافظات دولة العراق، وكان ذلك السبب هو من أكثر الأسباب التي جعلت الدولة تقوم بتقليل ساعات الدوام.