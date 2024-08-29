تابع أقوى المسلسلات الهندية والدراما التركية على تردد قناة زي الوان 2024 الجديد

قناة زي ألوان من أهم القنوات التي تعرض المسلسلات والأفلام الهندية باستمرار دون انقطاع على مدار الساعة بجودة عالية وهذا ما جعلها من أهم القنوات المتاحة، حيث يتابعها جميع المواطنين من مختلف أنحاء العالم العربي فضلًا عن أن القناة لا تتوقف عن عرض المسلسلات التركية والافلام الهندية التي يتم دبلجتها إلى اللغة العربية، كما يمكن تنزيل وتثبيت تردد القناة ببعض الخطوات البسيطة التي تجعلك تشاهد كافة ما يتم عرضه على القناة باستمتاع.

تردد قناة زي الوان الجديد 2024

تعرض قناة زي ألوان مجموعة من المسلسلات الهندية المختارة بعناية و يستمتع من خلالها الجمهور من مختلف أنحاء الوطن العربي، لذلك يمكن تثبيت تردد قناة زي الوان الجديد من خلال تحديثه وتنزيل القناة على اجهزة الرسيفر وذلك بإضافة البيانات التالية:

تردد زي الوان علي نايل سات

يمكن متابعة كل ما تعرضه القناة على شاشتها من مسلسلات تركية وهندية، وذلك من خلال تنزيل القناة على نايل سات وضبطها من خلال اضافة البيانات التالية:

تردد القناة: 11418.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد زي الوان على عرب سات

تقدم قناة زي ألوان مجموعة متنوعة من المسلسلات الهندية المدبلجة والمترجمة إلى اللغة العربية، لذلك يمكن متابعة كل ما تعرضه القناة على شاشتها بعد تنزيل القناة بإضافة البيانات التالية:

تردد القناة: 11862.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تنزيل تردد قناة زي الوان على جهاز الاستقبال

متابعة المسلسلات الهندية والتركية يحتاج إلى تنزيل قناة زي الوان على جهاز الريسيفر حيث يتم ذلك بعض الخطوات البسيطة، والتي جاءت على النحو التالي: