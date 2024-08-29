“وزارة العمل” تُعلن.. إطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر أيلول سبتمبر 2024

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“وزارة العمل” تُعلن.. إطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر أيلول سبتمبر 2024
"وزارة العمل" تُعلن.. إطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر أيلول سبتمبر 2024

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الخميس الموافق 29 من شهر أغسطس، رواتب العمل المتقاعدين المضمونين لشهر ايلول في جميع حسابات المستفيدين البنكية، وذلك عن شهر أيلول، لتؤكد المدير العام لدائرة التقاعد، خلود حيران، في بيان لها اليوم، أن الدائرة قامت بإكمال كافة الإجراءات الخاصة بإطلاق الرواتب والمستحقات المالية الخاصة بكافة العمال المتقاعدين، فضلا عن الفروقات الخاصة بكافة المتقاعدين في مختلف المحافظات العراق.

الحصول على رواتب المتقاعدين المضمونين

وأوضحت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، أن الوزارة تقوم بمتابعة كافة الإجراءات والتعديلات التي أجرت على الرواتب وكذلك ما تم من تظلمات مقدمة من قبل المتقاعدين، وعليه فتم شمولهم بكافة الفروقات للشهر القادم، بعد التعديلات الخاصة بقرارات التخصيص لهم وفقًا للمعادلة التقاعدية، كل ذلك جاء لضمان حصول المتقاعدين على كافة مستحقاتهم المالية بالزيادات المقررة، دون التهاون في ذلك.

"وزارة العمل" تُعلن.. إطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر أيلول سبتمبر 2024
“وزارة العمل” تُعلن.. إطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر أيلول سبتمبر 2024

إطلاق وجبة جديدة من الرعاية الاجتماعية

يذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قامت أمس  بإطلاق وجبة جديدة خاصة بالرعاية الاجتماعية وهي تضمن نحو 61 ألف أسرة من الرجال والنساء والأطفال ومختلف الفئات، ليؤكد أحمد الأسدي وزير العمل، على أن الوزارة تهتم اهتماما بالغاً باستمرار دعم الأسر الفقيرة والأقل دخلاً، التي يُعينها الأشخاص من ذوي الإعاقة والأيتام والاحتياجات الخاصة، وغير ذلك مما يستحقون الحصول على كافة الدعم المادي المناسب لجميع المستحقين والمسجلين في البرنامج، وذلك بإشراء من الوزارة، حتى يتحصل عليه كافة المواطنين الأقل دخلا.

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الكاتب: مصطفى شاهين

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