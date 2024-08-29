حمل كشف أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم المحافظات عبر منصة مظلتي umbrella

حمل كشف أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، يبحث عدد كبير من الأشخاص عن رابط استعلام أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، الذي يعد من أشهر برامج الدعم التي تقدمه الحكومة العراقية لعدد من الأسر العراقية محدودة الدخل والغير قادرة على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وكانت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية أعلنت عن إصدار كشوفات جديدة من أسماء الرعاية الإجتماعية، وأكدت الوزارة عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عنها والذي سوف نتعرف عليها سوياً من خلال اتباع الخطوات الآتية:

رابط استعلام أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق.

او الدخول على منصة مظلتي

ثم اختر برنامج الرعاية الإجتماعية .

اختر الوجبة المراد الإستعلام عنها

اضغط على تحميل الكشوفات.

ثم انتظر حتى يتم الإنتهاء من تحميل الكشوفات

ثم ابحث عن اسم المواطن المراد الاستعلام عنه.

أهم شروط الرعاية الاجتماعية في العراق

وتسعى الحكومة العراقية على تقديم يد العون والمساعدة للكثير من الأسر العراقية التي لا تستطيع توفير ما يلزمها من احتياجات، وكانت وزارة العمل العراقية أعلنت عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، وهي:

يجب أن يكون المواطن المتقدم عراقي ومقيم في العراق إقامة دائمة.

وألا يقل سن المتقدمين عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

كما يجب ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت .

ولا يكون للمتقدم أصول أو عقارات وأملاك.

لا يكون المتقدم مسجون أو في احدى دور الإيواء.

وأخيراً أن يلتزم المتقدم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة .

ما هي الأوراق المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية