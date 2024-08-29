هام.. تأجيل انطلاق العام الدراسي 2024/2025 في ليبيا لهذا السبب وهذا الموعد النهائي لبداية الدراسة للطلاب والمعلمين

في الوقت الذي يستعد به الطلاب للدخول المدرسي في مختلف العالم العربي، نجد أن دولة ما قامت بالإعلان عن تأجيل انطلاق العام الدراسي 2024/2025، حيث قامت وزارة التربية والتعليم الليبية بالإعلان عن تأجيل بداية العام، فدعونا نذكر لكم متى الدخول من جديد بعد التأجيل، فكونوا معنا.

تأجيل انطلاق العام الدراسي 2024/2025 ليبيا

حسب ما نشرته وزارة التربية والتعليم الليبية في بيانها، فإنه تقرر تأجيل الدخول المدرسي في المدارس الليبية، وذلك ليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر المقبل، وجاء تأخير بداية العام الدراسي بسبب خضوع عدد من المؤسسات ببعض البلديات إلى صيانة شاملة وخفيفة، ولهذا تأخرت الرجعة لتكون في الموعد التالي:

15 من شهر سبتمبر 2024.

مدة تأجيل الدراسة في ليبيا

بينا لكم أن دولة ليبيا قامت بتأجيل الرجعة للدراسة بسبب الصيانة في بعض المدارس في بعض البلديات بالدولة، وقد أجلت الرجعة أسبوعين كاملين، وقد وضحت الوزارة أن المواعيد الخاصة بالدوام والامتحانات التي أعلنها الوزير لن تتأثر بالأسبوعين هذا، وإنما تسير الدراسة كما هي وكل ما في الأمر هو العمل على توفير بيئة مناسبة للطلاب من أجل الدراسة واستحضار الدروس.

علمًا بأن عودة المعلمين والمعلمات في جميع البلديات ستكون يوم الأحد القادم إن شاء الله، وذلك بعد أن حصلوا على عطلتهم المقررة لهم، أي المعلمين أول سبتمبر، بينما الطلاب منتصف سبتمبر، وذلك لبدء الدراسة تحت شعار “عام الجودة والتميز”، وحال وجود أي تأجيل مرة أخرى في بداية العام الدراسي، أو حتى في مواعيد الامتحانات سيصدر البيان الرسمي من الوزارة.