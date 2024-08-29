“عالم المرح والسعادة “.. استقبل الآن تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة وناسة للأطفال واحدة من القنوات الفضائية المميزة التي تهتم بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال، والتي تمكنت منذ انطلاقتها، أن تكسب قلوب العديد من الأطفال وأولياء الأمور على حد سواء بفضل برامجها المتنوعة التي تركز على تطوير مهارات الأطفال وقيمهم الأخلاقية، وفي إطار تحسين جودة البث وضمان وصول القناة إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين، تم تحديث تردداتها على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسة للأطفال الجديد

للاستمتاع بمشاهدة قناة وناسة للأطفال عبر القمر الصناعي نايل سات، يجب ضبط جهاز الاستقبال على التردد الجديد التالي:

التردد: 11470

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD/HD

بالإضافة إلى نايل سات، يمكن للمشاهدين متابعة قناة وناسة للأطفال عبر القمر الصناعي عرب سات، وذلك باستخدام التردد التالي:

التردد: 11559

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD/HD

مميزات قناة وناسة للأطفال

تتميز قناة وناسة للأطفال بمجموعة من الخصائص التي تجعلها وجهة مفضلة للأطفال وأولياء الأمور: