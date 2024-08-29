وقتاش يفتحو السيت المرحلة الثانية.. متى إعادة فتح التسجيل في سكنات عدل 3 وما خطوات الاستعلام عن المقبولين في المرحلة الأولى؟

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل إغلاق باب التسجيل في سكنات عدل 3 وذلك في منتصف شهر يوليو الماضي بعد أن استقبلت قرابة المليون طلب، فقد تهافت المواطنين الجزائريين المستوفين لشروط التسجيل على التسجيل الالكتروني في المنصة سواء عبر الهاتف الجوال أو الحاسب الشخصي بهدف تعبئة نموذج التسجيل للحصول على وحدة سكنية كاملة التشطيب بسعر مخفض تضامناً مع الأوضاع الاقتصادية والغلاء المعيشي الذي تشهده البلاد.

متى إعادة فتح التسجيل في سكنات عدل 3

حتى الآن لم يتم الكشف بشكل رسمي عن موعد إعادة فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية في سكنات عدل 3، فقد امتد التسجيل في المرحلة الأولى قرابة أسبوعين فقط ولازالت الوكالة الوطنية للتشغيل تعمل على فرز الطلبات واستبعاد الطلبات الغير مطابقة للشروط ومن ثم تسليم الوحدات السكنية للمستحقين.

وبعد انتهاء تلك الإجراءات سوف يتم فتح باب التسجيل من جديد في سكنات عدل 3، ونوهت الوكالة إلى ضرورة متابعة الموقع الرسمي لمعرفة مواعيد فتح باب التسجيل من جديد فلا زال هناك فرصة للتسجيل.

خطوات الاستعلام عن المقبولين في المرحلة الأولى سكنات عدل 3

طرحت الوكالة الوطنية للتشغيل رابط إلكتروني ورسمي من خلاله يتم الاستعلام عن المقبولين خلال المرحلة الأولى من مشروع الإسكان سكنات عدل 3، وعلى المتقدمين متابعة طلب القبول من خلال اتباع الخطوات التالية: