tech.moe.gov.eg بوابة التعليم الفني.. الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية الدور الثاني برقم الجلوس 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج الدبلومات الفنية في الأيام الماضية عبر بوابة التعليم الفني، وهناك بعض الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ ولم يتمكنوا من اجتياز اختبارات الدور الأول، فقامت الوزارة بمنحهم فرصة أخرى في اختبارات الدور الثاني، وبعد أن أتم الطلاب كافة الاختبارات في اليوم الثالث عشر من شهر أغسطس الجاري بدأوا يتساءلون عن موعد إعلان نتائج الدور الثاني، ويترقب كافة الطلاب وأولياء الأمور النتائج بفارغ الصبر، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية الدور الثاني.

بوابة التعليم الفني الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس 2024

يهتم الكثير من الطلاب والطالبات في مرحلة الدبلومات الفنية بالبحث عن نتائج الدور الثاني، وإليكم الخطوات المطلوب اتباعها في النقاط التالية:

زيارة بوابة التعليم الفني وتسجيل الدخول إليها.

ثم تحديد الصف الدراسي الخاص بالطالب.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب ثم تحديد المحافظة التابع لها.

بعد ذلك إدخال بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.

وأخيرا الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

سيتم عرض نتيجة الطالب مع توضيح درجات كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي.

نتائج الدبلومات الفنية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول عبر موقع التعليم الفني في اليوم العاشر من شهر يوليو الماضي الموافق يوم الأربعاء، وقد أشارت الوزارة إلى أن نسبة النجاح وصلت إلى 70.9 بالمائة لكل من مرحلة الدبلومات الفنية بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، وتقدم حوالي 790625 طالب وطالبة في مرحلة الاختبارات التحريرية الدور الأول، وقد حضر حوالي 786969 طالب وطالبة، كما بلغ عدد الناجحين في الاختبارات نحو 558018 طالب وطالبة، بينما بلغ عدد الراسبين حوالي 232 ألف و607 طالب، أما الطلاب الذين سمحت لهم الوزارة بأداء اختبارات الدور الثاني بلغ عددهم نحو 197817 طالب وطالبة.