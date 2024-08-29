“استخرجها بسهولة”.. طريقة استخراج البطاقة الذهبية في الجزائر 2024

يرغب الكثير من المواطنين في دولة الجزائر، من القيام باستخراج البطاقة الذهبية في ولايات الجزائر، فضلاً عن أن هذه البطاقة تُساهم في تسهيل كافة الإجراءات المالية من سحب النقود، وشراء المستلزمات من مختلف المتاجر والأماكن المتخصصة في البيع، كذلك فإن البطاقة توفر سد الفواتير للكهرباء والمياه والإنترنت، وغيرها من الخدمات الإلكترونية الأخرى، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة الإجراءات الخاصة باستخراج هذه البطاقة.

خطوات استخراج البطاقة الذهبية في الجزائر

جاءت أبرز الخطوات المعنية باستخراج البطاقة الذهبية في ولايات الجزائر، والاستمتاع بكافة الخدمات التي توفرها هذه البطاقة، وفقًا لما يلي:-

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للبريد الجزائري.

ثم يتم إنشاء حساب عبر الموقع.

مع اختيار “الخدمات الإلكترونية” من الصفحة التالية.

اختيار أيقونة “استخراج البطاقة الذهبية”.

ليتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالعميل.

قم برفق المستندات المطلوبة.

سد الرسوم المعنية بطلب استخراج البطاقة الذهبية.

التأكد من صحة البيانات والوثائق التي قمت بإدخالها.

النقر في النهاية على زر “تأكيد”.

بحيث تتمكن استلام البطاقة الذهبية.

ما هي شروط الحصول على البطاقة الذهبية في الجزائر؟

وتتمثل أبرز الشروط المعنية باستخراج البطاقة الذهبية في ولايات الجزائر، وفقًا للأتي:-