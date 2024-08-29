“هام لكل المواطنين”.. وزارة الإتصالات العراقية تعلن قطع الإنترنت في هذا الموعد عن هذه المناطق في العراق 2024 .. اعرف المواعيد

تم الإعلان من قبل وزارة الاتصالات في دولة العراق يوم الأربعاء عن أن سوف يتم قطع الإنترنت في جميع محافظات تلك الدوله لمده ساعتين خلال امتحانات الدور الثاني للمراحل المنتهية، ومن المفترض أن سوف يتم تطبيق ذلك القرار يوم الخميس الموافق 29 من شهر أغسطس، وأوضحت الوزارة أن أمر انقطاع الكهرباء كان وفقا لتلبية نداء طلب وزارة التربية والتعليم وذلك الأمر بهدف عدم تسريب الامتحانات والغش مثل ما حدث في السنوات الماضية.

مواعيد قطع الإنترنت في العراق 2024

قامت وزارة الاتصالات بنشر بيان رسمي لها عن أن سوف يتم قطع الكهرباء بداية من اليوم الخميس الموافق 29 من شهر أغسطس، وسوف يستمر قطع الإنترنت حتى يتم الانتهاء من فترة امتحانات الدور الثاني للمراحل المنتهية، وأوضحت بأن سوف يتم قطع الإنترنت بداية من الساعة 6:00 صباحا حتى الساعة 8:00 صباحا، وسوف يتم إعادة الإنترنت مرة أخرى بعد الانتهاء من تلك الساعتين.

امتحانات الدور الثاني للصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي 2024

من المفترض أن سوف يتم بدء امتحانات الدور الثاني للصف السادس المتوسط والصف السادس الإعدادي بداية من يوم الخميس الموافق 29 من شهر أغسطس، وسوف تستمر تلك الامتحانات حتى يوم الإثنين الموافق 16 من أيلول لعام 2024، وسوف يبدأ جدول الامتحانات بمادة التربية الإسلامية واللغة العربية، وسوف ينتهي بمادة اللغة الفرنسية، وتم نشر الجدول كامل على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

الموافقة على قبول الطلبة الغير مؤهلين في مدارس المتفوقين 2024

قام وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري بالإعلان يوم الأربعاء عن أن سوف يتم قبول الطلبة الغير مؤهلين في مدارس المتفوقين وفقا للطاقة الاستيعابية الخاصة بهم، وتم الحصول على الموافقة من وزير التربية على قبول الطلبة الغير مؤهلين على أن يتم قبول الطلبة خارج الطاقة الاستيعابية وذلك يكون وفقا للعدد المحدد من قبل كل مدرسة، وأوضح بأن يجب عدم تجاوز العدد المطلوب.