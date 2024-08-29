بجودة فائقة.. استقبل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 لمشاهدة عالم الحيوان على نايل سات وعرب سات

محمود الشوادفي تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
بجودة فائقة.. استقبل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 لمشاهدة عالم الحيوان على نايل سات وعرب سات
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024

يعتبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 من بين أكثر الترددات التي تتصدر محركات البحث، وذلك بسبب ما تقدمه القناة من محتوى فريد يستعرض أسرار الكون، تأخذنا القناة في مغامرات شيقة مع مجموعة من المستكشفين حول العالم، حيث يتم استكشاف الحياة البرية والبحرية، ودراسة حياة الحيوانات في مختلف الغابات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024

تلهمنا قناة ناشيونال جيوغرافيك بروح الصبر والتكيف مع الظروف الصعبة، وتعليمنا كيفية الاستمتاع بالحياة رغم قلة وسائل الترفيه، حيث يظهر المستكشفون سعادة غامرة بالرغم من صعوبة حياتهم وهم يخوضون تجارب جديدة؛ نظرًا للإقبال الكبير من عشاق المغامرات على مشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك، سنوضح لكم في الجدول التالي الترددات على كل من القمرين الصناعيين “نايل سات” و”عرب سات”:

القمر الصناعي تردد القناة معدل الاستقطاب معدل الترميز معامل التصويب جودة القناة
نايل سات 11411 عمودي 27500 4/3 HD
عرب سات 11804 أفقي 27500 3/4 SD

كيفية تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك

لتنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات البسيطة التالية:

  • قم بتشغيل جهاز الاستقبال.
  • باستخدام جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر “الإعدادات” أو “Menu”.
  • اختر “التثبيت اليدوي” أو “Manual Installation”.
  • حدد القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القناة عليه، سواء “نايل سات” أو “عرب سات”.
  • أدخل بيانات التردد المطلوبة بناءً على القمر الصناعي المختار، وهذه البيانات متوفرة في الجدول أعلاه.
  • اضغط على زر “بحث” وانتظر حتى تكتمل عملية البحث.
  • بعد الانتهاء، اضغط على زر “تثبيت التردد”.
  • تم الآن تنزيل تردد القناة بنجاح على جهاز الاستقبال الخاص بك.
  • ابحث عن القناة واحفظ رقمها لتتمكن من مشاهدتها لاحقًا.
معلومات الكاتب
محمود الشوادفي

محمود محمد عبد العال الشوادفي، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة شعبة اللغة الإنجليزية بتخصص دراسات إسلامية، كاتب رياضي وتقني ومهتم بالألعاب الإلكترونية، أهوى كرة القدم وأتطلع للتدريب مستقبلًا

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