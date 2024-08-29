بيان هام من “وزارة العمل” حول حول إطلاق الرواتب المتراكة وتمديد عمر الحصول على القروض في العراق

في ظل الدعم المستمر من قبل الحكومية العراقية، وكافة الجهات المسؤولة في الدولة، قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بإطلاق رواتب المعين المتفرغ المتراكمة للإعلام الثالثة وهم “2019- 2020- 2021” بما يشمل ذلك نحو 5 محافظات، ناهيك عن أن رئيس هيئة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ذكرى عبد الرحيم، أكدت بأنه تمت مراجعة كافة الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بمحافظات “الأنباء، النجف، بابل، ذي قار، ميسان”، لكي يتحصلوا على رواتبهم المالية بالزيادات المنوط بها.

إطلاق راتب المعين المتفرغ

وأكد رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة، أن عدد المستفيدين من راتب المعين المتفرغ شمل قرابة الـ ثمانية مليون و547 مستفيد، بقيمة إجمالية بلغت قرابة الـ 12 مليار و693 مليون دينار عراقي، بحيث يكون الصرف إلكترونيًا عبر مختلف المنافذ المؤهلة لصرف الرواتب والمستحقات المالية الخاصة بالمواطنين المستحقين للحصول على الدعم، وشملت كذلك المصارف الثلاثة وهم “الرافدين، الرشيد، أشور”.

تمديد عمر الحصول على القروض من وزارة العمل

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن تمديد عمر المتقدمين للحصول على القروض حتى الـ 60 عامًا، وذلك في اجتماع طارئ لمجلس إدارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدرة للدخل، وتمت مناقشة ملف إيقاف اعتماد الجنسية المتخصصة في ترويج المعاملات الخاصة بالقروض، وفقًا لما نوط به من قبل قرار وزارة الداخلية، حول إيقاف العمل بهما والاعتماد الكامل على البطاقة الوطنية الموحدة، بما يُساهم إطالة العمر في حصول أكبر عدد من المواطنين على القروض المتاحة من قبل الوزارة.