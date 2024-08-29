الحدث الرياضي الأبرز.. موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2025 بالنظام الجديد

يتساءل الكثير من مشجعي كرة القدم عن موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2025، وذلك بعد أن أقر الاتحاد الأوروبي نظام جديد سيتم العمل به، وذلك من أجل زيادة أعداد المباريات وتصبح المنافسات أكثر قوة ومتعة بين الفرق ويكون التحدي شديد، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم تفاصيل النظام الجديد الذي سيتم العمل به في دوري أبطال أوروبا ونوضح موعد القرعة.

موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2025

قرر الاتحاد الأوروبي أن يتم عمل قرعة دوري أبطال أوروبا لهذا العام في اليوم التاسع عشر من شهر أغسطس الموافق يوم الخميس، وسوف يشهد الدوري نظام جديد سيتم من خلاله اختيار الفرق المتأهلة، حيث سيتم تغيير نظام دور المجموعات الذي عرف منذ سنوات في كرة القدم وجعله نظام الدوري، وقد أصبح عدد الفرق في دوري الأبطال بدلا من اثنين وثلاثين إلى ستة وثلاثين مقعد ليصبح هناك فرق جديدة تشارك في هذا الحدث.

نظام دوري أبطال أوروبا 2024-2025

وفي إطار الحديث عن موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2025، سيتم العمل بنظام جديد بداية من دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025، وأصبح عدد الفرق التي تشارك طوال الموسم 36 فريق، وإليكم تقسيم الفرق في الآتي: