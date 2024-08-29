سعر اقتصادي وبطارية جبارة.. تعرف على مواصفات هاتف Oppo A60 الجديد واهم مميزاته

حرصت شركة أوبو على إصدار هواتف جديدة من الحين الى الاخر بمواصفات مميزة، ويطلبها كافة المستخدمين، وقد أعلنت بأنه تم العمل على إصدار هاتفها الجديد Oppo A60 التي يعتبر من أفضل هواتف الفئة الاقتصادية من حيث المواصفات والمزايا والسعر، سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

مواصفات هاتف أوبو Oppo A60

تعتبر مواصفات الهاتف هي اكثر الأمور الي تجذب انتباه كافة المستخدمين، وبالحديث عن مواصفات هاتف أوبو الجديد نجد الآتي:

معالج الهاتف سناب دراجون 680 كاميرا الهاتف الكاميرا الخلفة بدقة 50 ميجا بيكسل+ 2 ميجا بيكسل. الكاميرا الامامية للهاتف 8 ميجا بيكسل. سعة البطارية 5000 ملي أمبير نظام تشغيل الهاتف اندرويد 14 التخزين \ الرام 256 جيجا مع 8 جيجا رام. 128 جيجا مع 8 جيجا رام. شاشة الهاتف من نوع IPS بحجم 6.7 بوصة بجودة تصل إلى 720×1604 بكسل.

ما هي مميزات هاتف أوبو A60

بعد التعرف على المواصفات الأساسية للهاتف يتساءل البعض على أهم مميزاته التي يتمتع بها، وقد التوضيح بأنها كالتالي: