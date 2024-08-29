سعر اقتصادي وبطارية جبارة.. تعرف على مواصفات هاتف Oppo A60 الجديد واهم مميزاته

حرصت شركة أوبو على إصدار هواتف جديدة من الحين الى الاخر بمواصفات مميزة، ويطلبها كافة المستخدمين، وقد أعلنت بأنه تم العمل على إصدار هاتفها الجديد Oppo A60 التي يعتبر من أفضل هواتف الفئة الاقتصادية من حيث المواصفات والمزايا والسعر، سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.
مواصفات هاتف أوبو Oppo A60
تعتبر مواصفات الهاتف هي اكثر الأمور الي تجذب انتباه كافة المستخدمين، وبالحديث عن مواصفات هاتف أوبو الجديد نجد الآتي:
|معالج الهاتف
|سناب دراجون 680
|كاميرا الهاتف
|الكاميرا الخلفة بدقة 50 ميجا بيكسل+ 2 ميجا بيكسل.
الكاميرا الامامية للهاتف 8 ميجا بيكسل.
|سعة البطارية
|5000 ملي أمبير
|نظام تشغيل الهاتف
|اندرويد 14
|التخزين \ الرام
|256 جيجا مع 8 جيجا رام.
128 جيجا مع 8 جيجا رام.
|شاشة الهاتف
|من نوع IPS بحجم 6.7 بوصة بجودة تصل إلى 720×1604 بكسل.
ما هي مميزات هاتف أوبو A60
بعد التعرف على المواصفات الأساسية للهاتف يتساءل البعض على أهم مميزاته التي يتمتع بها، وقد التوضيح بأنها كالتالي:
- يمكن استخدام في الهاتف 2 شريحة اتصال من نوع نانو سيم.
- يدعم الهاتف شبكات اتصال مختلفة بداية من الجيل الثاني الى الرابع.
- قد تم التوضيح بأن الهاتف طارد لقطارات الماء والغبار بشهادة IP54.
- كما يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع بقوة 45 وات.
- يمكن زيادة المساحة الداخلية للهاتف من خلال كارت ميموري إضافي.
- بالإضافة الى ان أوبو حرصت بإصدار السماعة الخارجية للهاتف من نوعية ستيريو لسماع الأصوات بشكل أوضح.
- تم تزويد الهاتف بفتحة إضافية لسماعات الاذن، كما تم اصدارة بالوان متعددة البنفسجي وأيضا الأزرق.