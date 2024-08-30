بإمكانيات جبارة وتصميم ولا أروع.. تعرف على مواصفات هاتف Poco M6 Plus يتربع على عرش الهواتف الاقتصادية

sama moaz تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
بإمكانيات جبارة وتصميم ولا أروع.. تعرف على مواصفات هاتف Poco M6 Plus يتربع على عرش الهواتف الاقتصادية

أعلنت الشركة رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد  Poco M6 Plus الموجه للفئة الاقتصادية، والذي يتمتع بتصميم أنيق ومواصفات مميزة مقارنة بسعره المنافس، بالإضافة إلى كاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجا بكسل تتيح تصويرًا عالي الجودة، سنستعرض في هذا المقال التفاصيل الكاملة للمواصفات والمميزات والسعر.

مواصفات هاتف Poco M6 Plus

المواصفات التفاصيل
الوزن والأبعاد 205 جرام، 168.6 × 76.3 × 8.3 مم
الخامات الخارجية زجاج مع إطار من البلاستيك
مقاومة الماء والغبار شهادة IP53
دعم الشرائح شريحتين 5G أو شريحة وكارت ميموري
الشاشة IPS LCD، 6.79 بوصة، دقة FHD+، كثافة 396 بيكسل لكل بوصة، سطوع 550 شمعة، معدل تحديث 120 هيرتز، طبقة حماية Corning Gorilla Glass
المعالج كوالكوم سناب دراجون 4 جين 2، ثماني النواة (Cortex A78)، تردد 2.3 جيجا هيرتز، دقة تصنيع 4 نانو متر، معالج رسومي Adreno 613
الذاكرة والتخزين 128 جيجا + 6 جيجا رام أو 8 جيجا رام
نظام التشغيل Android 14 بواجهة شاومي HyperOS
الكاميرا الأمامية 13 ميجا بيكسل، F/2.2، HDR، فيديو 1080p@30fps
الكاميرا الخلفية رئيسية 108 ميجا بيكسل، F/1.75، ماكرو 2 ميجا بيكسل، فلاش LED، فيديو 1080p@30fps
الصوت منفذ 3.5 ملم، سماعات Mono
المستشعرات IR Blaster، بصمة على زر الباور، فتح القفل بالتعرف على الوجه
خاصية NFC غير مدعومة
البطارية والشحن 5030 مللي أمبير، شحن سريع 33 وات عبر USB Type-C
الألوان الأسود، البنفسجي، الفضي

مميزات هاتف Poco M6 Plus5

  • يدعم الهاتف تركيب كارت ذاكرة خارجي MicroSD لزيادة المساحة التخزينية، ولكن يتم تركيبه في مكان الشريحة الثانية.
  •  يمكن للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة FHD باستخدام كل من الكاميرا الأمامية والخلفية.
  • يأتي الهاتف بمعالج يقدم أداءً جيدًا ضمن الفئة الاقتصادية التي ينتمي إليها الجهاز.
  • يدعم الهاتف وجود منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن لتوفير تجربة استماع مرنة
معلومات الكاتب
sama moaz

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