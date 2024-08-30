المالية العراقية تكشف عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق شهر سبتمبر 2024 …. وحقيقة زيادة رواتب المتقاعدين

كشفت وزارة المالية العراقية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق شهر سبتمبر 2024، الذي يعد محور اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية، حيث تسعى الحكومة العراقية على عدم تأخير موعد الصرف خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق شهر سبتمبر 2024….

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العراق

وأعلنت وزارة المالية العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق شهر سبتمبر 2024، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

في البداية يجب التوجه للموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية على الإنترنت.

ثم اضغط على تسجيل الدخول.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

اختر الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق .

ادخل البيانات المطلوبة.

ثم انقر على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة براتب المتقاعد.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق شهر سبتمبر 2024

وقد أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر سبتمبر 2024، والذي كالعادة يتم صرفها في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ومن المقرر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين بداية من يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024، دون تبكير أو تأخير .

الشروط اللازمة للحصول على راتب التقاعد في العراق

كما أعلنت وزارة المالية عن عدة شروط يجب أن تكون متوافرة في الأشخاص الراغبين في الحصول على راتب التقاعد، والتي جاءت كالتالي: