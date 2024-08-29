“حج مبرور وذنب مغفور” سجل الآن عبر رابط التسجيل في قرعة الحج عمان 2025.. الخطوات والشروط المطلوبة

وزارة الأوقاف العمانية أعلنت عن رابط التسجيل في قرعة الحج عمان 2025، حيث يرغب العديد من المواطنين في أداء مناسك الحج وزيارة بيت الله الحرام، كما أعلنت الوزارة عن الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين للتسجيل في قرعة الحج وأوضحت كذلك المستندات والأوراق المطلوبة ومن خلال الفقرات التالية سوف نوضح لكم كافة التفاصيل.

رابط التسجيل في قرعة الحج عمان 2025

يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في زيارة الأراضي المقدسة وأداء مناسك الحج عن معرفة كيفية التسجيل في قرعة الحج حيث أتاحت وزارة الأوقاف التسجيل بشكل إلكتروني وذلك في ظل الاستفادة من التقنيات الحديثة وتوفير الجهد والوقت لدى المواطنين حيث يمكن التسجيل من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمات الحج والعمرة.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع.

اضغط على التسجيل في قرعة الحج.

بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل بشكل صحيح.

قم بإرفاق الوثائق والأوراق المطلوبة.

اضغط على إرسال الطلب.

يمكنك بعد ذلك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال رقم الطلب.

شروط التسجيل بقرعة الحج 2025 عمان

في السياق نفسه أعلنت الوزارة عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للتسجيل في قرعة الحج للعام المقبل وجاءت الشروط على النحو التالي: