“نزلها بجودة HD” تردد قناة وناسة الجديد Wanasah Tv تحديث سبتمبر لمتابعة أحلى أغاني الأطفال

يبحث الكثير من الأمهات والآباء عن تردد قناة وناسة الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية مثل نايل سات وعرب سات وسهيل سات، حيث تعد قناة وناسة من أكثر القنوات الترفيهية المخصصة للأطفال، وتعمل القناة على مدار 24 ساعة في اليوم دون توقف أو انقطاع في خدمتها، مما جعلها من أفضل القنوات على الساحة، ولذلك من خلال موقعنا البديل نعمل علي توفير كافة التفاصيل للحصول علي تردد القناة الخاصة بالاطفال بدون اي مشاكل من خلال توفير كافة التفاصيل للحصول علي ترددها بالوقت الحالي.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

وتعد قناة وناسة من اهم القنوات بالوقت الحالي علي القمر النايل سات وعرب سات ونعمل علي توفير التردد الخاص بالقناة من اجل امتاع الاطفال وإليكم تردد قناة وناسة الجديد على نايل سات وعرب سات، كما سنضيف طريقة تحميل القناة في هذا التقرير.

تردد قناة وناسة على النايل سات

تردد القناة: 11470.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات