“وش المطلوب” للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 وما هي المستندات المطلوبة لاستحقاق المنحة

منحة المرأة الماكثة في المنزل في الجزائر تعد من أكبر وأهم برامج الدعم المقدمة من الحكومة الجزائرية والهدف منها هو مساعدة السيدات الماكثات في المنزل وتوفير حياة كريمة لهم وتحسين مستوى المعيشة ومساعدتهم في شراء متطلباتهم الأساسية ومواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار الذي يعاني منه الجميع حيث أوضحت وكالة التشغيل الوطنية الجزائرية عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الدعم وأوضحت المستندات والوثائق المطلوبة.

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

أعلنت وكالة التشغيل الوطنية في الجزائر عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على الدعم وجاءت الشروط على النحو التالي:

أن تكون السيدة المتقدمة حاصلة على الجنسية الجزائرية.

إقامة المتقدمة في الجزائر إقامة دائمة.

أن لا يكون لدى المتقدمة دخل شهري ثابت.

أن يكون عمر المتقدمة يتراوح بين 19 سنة حتى 40 سنة.

عدم حصول المتقدمة على أى دعم آخر مقدم من الحكومة.

أن لا تكون المتقدمة لديها أى عقارات أو ممتلكات ذات أصول عالية.

في حالة كانت المتقدمة أرملة أو مطلقة يجب تقديم ما يثبت حالتها الاجتماعية.

في حالة كانت المتقدمة متزوجة يجب أن لا يكون الزوج لديه دخل شهري ثابت.

المستندات المطلوبة للتقديم في منحة المرأة الماكثة 2024 الجزائر

هناك بعض المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل في المنحة وهي تتمثل فيما يلى: