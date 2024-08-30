قرار رسمي.. محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي الإثنين القادم 2 ” أيلول ” 2024.. اعرفها حالا

في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها محافظة الديوانية في العراق أعلنت الجهات المعنية عن قرار تعطيل الدراسة في المؤسسات التعليمية وذلك موافق يوم الإثنين 2 أيلول لعام 2024، ويأتي هذا القرار نتيجة لمجموعة من الاتفاقيات وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف وفي هذا السياق نستعرض تفاصيل القرار المحتملة على المجتمع التعليمي في المحافظة.

قرار تعطيل الدراسة من محافظة الديوانية بالعراق

أفاد مجلس محافظة الديوانية اليوم الأربعاء بقراره تعليق الدوام الرسمي يوم الإثنين القادم وجاء في بيان صادر عن المحافظة وأن المجلس اتخذ قرار بتعليق العمل في كافة المؤسسات الحكومية يوم الإثنين المقبل باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية والصحية وذلك تخليد لذكرى وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقف الدراسة في العراق

أعلنت محافظة الديوانية في العراق عن تعطيل الدراسة يوم الإثنين 2 أيلول 2024 وذلك احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف ويأتي هذا القرار في إطار التقدير لأهمية المناسبة الدينية العظيمة لدى المجتمع الإسلامي، كما تلتزم المحافظة بالاهتمام الروحانيات وتعميق الارتباط بالقيم الإسلامية من خلال إتاحة الفرصة للطلبة والعائلات للاحتفال بهذه الذكرى في أجواء من الفرح والتأمل، ويعكس هذا الإجراء اهتمام الحكومة المحلية بتوفير بيئة مناسبة تتيح للأسر فرصة المشاركة في الفعاليات الدينية والثقافية التي تقام بهذه المناسبة من توزيع حلوى على أفراد الشعب وإقامة الحفلات الدينية والبرامج التي تروي السيرة النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم.