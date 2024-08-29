استقبل batoot kids وفرح أولادك.. تردد قناة بطوط الجديد 2024 عبر الأقمار الصناعية

تردد قناة بطوط الجديد، قناة بطوط الفضائية تعد من القنوات التي نالت على إعجاب عدد كبير من المشاهدين وحققت نجاحاً كبيراً في فترة قصيرة ولها شعبية كبيرة في أنحاء الوطن العربي فهي من قنوات الأطفال التي تقدم محتوى متنوع وهادف يتناسب مع كافة الأعمار وتقوم ببث مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية المعروفة ويبحث الكثير من الآباء والأمهات عن معرفة تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات وهذا سوف نوضحه لكم من خلال الأسطر التالية.

تردد قناة بطوط الجديد 2024 علي النايل سات

يبحث الكثير من الأشخاص خاصة الذين يمتلكون أطفال عن معرفة تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات حيث يمكن تنزيل القناة من خلال اتباع البيانات الآتية:

تردد القناة هو

معدل الترميز

معامل الاستقطاب أفقي.

جودة القناة HD.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة بطوط الجديد على عرب سات

يمكن استقبال قناة بطوط على القمر الصناعي عرب سات من خلال كتابة البيانات الآتية:

تردد القناة على

معدل الترميز

معامل الاستقطاب رأسي.

جودة القناة HD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6

مميزات قناة بطوط الجديدة 2024

هناك العديد من المميزات التي جعلتها من أفضل قنوات الأطفال ولها قاعدة جماهيرية كبيرة ومن أبرز ما يميزها مايلي: