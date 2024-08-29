اعرف الان..اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في كافة المحافظات العراقية عبر منصة مظلتي الإلكترونية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة وذلك في جميع محافظات العراق، كما تم توفير وسائل للاستفسار عن هذه الأسماء عبر منصة مظلتي بهدف معرفة ما إذا كانوا قد حصلوا على قيمة الدعم أم لا، وكل هذا والمزيد سنتعرف عليه من خلال مقالنا اليوم.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي، وذلك بتنفيذ الخطوات التالية:

ادخل إلى منصة مظلتي مباشرة للاستفسار.

اضغط على خانة البحث التي تظهر أمامك فور دخولك إلى الموقع.

تظهر قائمة تحتوي على عدة خيارات، انقر على الخيار الذي يناسبك للبحث عن الاسم.

ملء جميع المعلومات الضرورية في الخانات المخصصة للاستعلام لتحقيق نتائج أكثر دقة.

بمجرد إدخال المعلومات انقر على خانة البحث، وستظهر لك جميع النتائج، مع ملاحظة الاسم إذا كان موجودا ضمن القائمة حيث سيتم عرضه.

شروط الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من المتطلبات الأساسية التي يجب على المواطن الالتزام بها لتسجيل نفسه والاستفادة من الوجبة الأخيرة في برنامج الرعاية الاجتماعية وسنستعرض هذه الشروط من خلال النقاط التالية:

تم تحديد سن معين للمتقدمين بحيث يجب ألا يقل عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما بالنسبة للرجال.

أما الفتيات فحد العمر الأدنى هو 15 عاما، وحده الأعلى هو 55 عاما.

أن يحمل الشخص المتقدم الجنسية العراقية.

يجب أن يكون مقيما بشكل دائم في الأراضي العراقية.

عدم تملك المتقدم لأي أصول مالية أو مشاريع أو مبالغ كبيرة.

تم تحديد الحد الأدنى لعدد أفراد الأسرة بـ 4 أشخاص.

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