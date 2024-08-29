“شوف اسمك هسة” خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر spa.gov.iq

من أكثر الموضوعات التي تشغل بال الكثير من المواطنين في العراق هو معرفة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث تقدم الحكومة العراقية العديد من برامج الدعم للمواطنين بهدف مساعدتهم ومد يد العون لهم حيث أن برنامج الرعاية الاجتماعية يعد من أكبر برامج الدعم التي تستهدف عدد كبير من المواطنين بهدف توفير حياة كريمة لهم وتحسين مستوى المعيشة ومساعدتهم في الحصول على متطلباتهم الأساسية ومواجهة الغلاء المعيشي الذي يعاني منه المجتمع.

خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة منصة مظلتي

يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة بشكل إلكتروني وذلك من خلال موقع منصة مظلتي الإلكترونية عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مظلتي.

قم بتسجيل الدخول.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمات الرعاية الاجتماعية.

اضغط على الاستعلام عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

اختر المحافظة التابع لها.

بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على كلمة استعلام.

انتظر حتى تظهر أمامك النتيجة سواء كنت مؤهل أو لا.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على الدعم المقدم من برنامج الرعاية الاجتماعية وجاءت الشروط على النحو التالي: