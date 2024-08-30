“لينك الاستعلام عنها هنا” رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في عموم العراق

يبحث الكثير من المواطنين في العراق عن اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، حيث تعد خدمة الرعاية الاجتماعية من المبادرات التي تقدم المساعدة للعديد من الأسر الفقيرة التي تحتاج إلى دعم مستمر، لذلك سنتناول أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق لضمان حصولهم على المعلومات اللازمة حول الدعم المتوفر لهم، ومن الجدير بالذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق تقدم خدمة إلكترونية لمعرفة الأسماء المستحقة لهذا الدعم، مع ضرورة التوعية بالمتطلبات والشروط التي تضعها الوزارة.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق

تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية خدمة تمكين الأفراد من التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق عبر زيارة الرابط الرسمي للوزارة وملء البيانات المطلوبة من خلال هذا الطلب، سيتم فحص الكشوفات التي تصدرها الوزارة ويمكنك الاطلاع على اسمك، كما يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات حول الرعاية الاجتماعية من خلال نفس الرابط الذي دخلت إليه.

خطوات التسجيل بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

يمكنك الحصول على الرعاية الاجتماعية من خلال اتباع خطوات التسجيل التي تقدمها الوزارة كما يلي:

ادخل الى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

عند دخولك إلى الرابط ستظهر لك استمارة التسجيل، وعليك إدخال جميع المعلومات بدقة في هذه الاستمارة.

يرجى جمع جميع الوثائق المتعلقة بعملية التسجيل مع الانتباه ألا يتم نسيان أي مستندات رسمية وذلك لتجنب رفض الطلب من قبل الجهة المختصة.

بعد الانتهاء من إدخال البيانات في الأماكن المخصصة لها والتأكد من دقتها، يجب على المتقدم التوجه إلى مكتب الرعاية لإكمال إجراءات التسجيل.

سيتم إجراء زيارة ميدانية إلى موقع المتقدم للتحقق من صحة المعلومات وأحقيته في هذا الدعم وبعد ذلك سيتم النظر في الطلب.

شروط الحصول على خدمة الرعاية الاجتماعية

لكي تعتبر من بين الأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، يجب عليك الالتزام بالشروط الآتية: