هنا.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر مظلتي spa.gov.iq/umbrella عموم المحافظات العراقية

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية قائمة باسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة عام 2024 وذلك عبر منصة مظلتي في جميع محافظات العراق، يمكن من خلال هذه المنصة الاستفسار عن الأسماء ومعرفة ما إذا كان المتقدم ضمن الفائزين بالبرنامج مما يتيح له تلقي الدعم المالي والاستفادة منه لتحسين مستوى معيشته، في هذه المقالة نستعرض جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

نشرت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية رابطا للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة عام 2024، ويمكن الاستفسار عنها من خلال منصة مظلتي يتيح ذلك للمتقدمين في هذا البرنامج معرفة ما إذا كانت أسماؤهم ضمن القائمة مما يتيح لهم الحصول على مبلغ الدعم، وتتضمن خطوات الاستعلام عن هذه الأسماء ما يلي:

ادخل الى منصة مظلتي الإلكترونية.

فتح قائمة الدعم الاجتماعي من خلال المنصة.

انقر على خيار الأسماء الموجودة ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية في القائمة.

اضغط على خيار الوجبة الأخيرة.

اكتب بيانات الاستعلام عن الاسم.

اضغط على زر الاستعلام لعرض الاسم إذا كان موجودا في قائمة الأسماء الحاصلة على الدعم.

الفئات المتاح لها الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

أشارت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الفئات المؤهلة للحصول على مبلغ دعم الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة عام 2024 والتي يمكنها التقديم للبرنامج، ومن المتوقع بشكل كبير أن تكون أسماءها ضمن المستحقين لهذا الدعم تشمل هذه الفئات ما يلي:

العاملون الذين فقدوا وظائفهم بسبب ظروف غير قابلة للتحكم فيها.

مثل الإصابة بمرض أو إعاقة تجعلهم غير قادرين على العمل.

الباحث عن فرصة عمل مناسبة له.

العمالة غير المنتظمة.

الأرامل والمطلقات.

الفتاة غير المتزوجة التي تجاوزت سن الـ 35 عاما.

اليتامى.

أصحاب الهمم.

المرضى وكبار السن.

شروط التسجيل بالرعاية الاجتماعية 2024

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية مجموعة من الشروط الضرورية للتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة 2024، بحيث يعتبر المتقدم ضمن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية إذا كان مستوفيا لهذه الشروط والتي تشمل ما يلي: