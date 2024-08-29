خلاص باقي يومين” خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024 بالعراق بعد الزيادة الجديدة

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024 بالعراق، أعلنت وزارة المالية عن موعد إيداع رواتب التقاعد لشهر سبتمبر في العراق على أن يكون في الموعد المحدد لصرف رواتب المتقاعدين وهو في أول الشهر الميلادي وعليه يتم صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر يوم الأحد الموافق 1، كما أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بشكل إلكتروني وذلك في ظل الاستفادة من التقنيات الحديثة وتوفير الجهد والوقت لدى المواطنين حيث تعمل دائما الحكومة العراقية على تقديم كافة الخدمات الإلكترونية للمواطنين.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024 بالعراق

أقرت الوزارة زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين تقدر بنحو مائة ألف دينار عراقي، كما أتاحت خدمة الاستعلام عن الرواتب بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي عبر الانترنت وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية في العراق.

قم بتسجيل الدخول باستخدام البيانات المطلوبة.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمة استعلام عن رواتب المتقاعدين.

بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على كلمة استعلام.

ستظهر أمامك نافذة جديدة بها كافة التفاصيل المتعلقة بالراتب وقيمة الزيادة الجديدة وموعد الصرف.

رواتب التقاعد بالعراق 2024 بعد الزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية عن زيادة رواتب المتقاعدين بنحو 5%، وتصل الزيادة إلى 100 ألف دينار عراقي وجاءت رواتب المتقاعدين في العراق بعد قرار الزيادة الجديدة على النحو التالي: