هاتف شياكة للشباب.. Oppo Reno 12″ السعر والمواصفات التي تجعله خيارًا بارزا في 2024

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي يجمع بين الأناقة والأداء القوي فإن هاتف Oppo Reno 12 قد يكون الخيار المثالي لك حيث يجمع هذا الهاتف بين تصميم عصري ومواصفات تقنية وتجعل هذه المواصفات الهاتف من بين الخيارات الرائدة في فئته، في هذا المقال سنعرض سعر ومواصفات Oppo Reno 12 ونتناول الجوانب التي تجعله يتفوق على الهواتف المنافسة، كما سنتعرف على ميزات الكاميرا والأداء وكيف يوازن بين الجودة والسعر ليقدم لك تجربة هاتف ذكي مميزة.

مواصفات هاتف Oppo Reno 12

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي يجمع بين الشمل المميز والحصري والأداء المتقدم فإن Oppo Reno 12 يعد خيارًا ممتازًا لك حيث يُقدم هذا الهاتف تجربة مختلفة بفضل مواصفاته المتطورة والمتميزة التي تجعل منه خيارًا مثيرًا في فئته، فدعنا نتعرف الآن على تفاصيل مواصفات Oppo Reno 12 لنساعدك في اتخاذ القرار المناسب:

يمكن لهذا الهاتف دعم خاصية IR Blaster و NFC.

كما يمكنه استيعاب شريحتين من نوع Nano SIM.

كما يمكنه استيعاب شريحتين من نوع Nano SIM. يتوافق الجهاز مع شبكات الجيل الثاني 2G، والجيل الثالث 3G، والجيل الرابع 4G، وأيضاً الجيل الخامس 5G.

يتميز الهاتف بجودة التصنيع حيث يستخدم البلاستيك في الظهر والإطار مما يعزز متانته.

يتميز الهاتف بجودة التصنيع حيث يستخدم البلاستيك في الظهر والإطار مما يعزز متانته. كما أنه مقاوم للكسر سواء في الظهر أو الشاشة.

تأتي أبعاد الهاتف 161.4×74.1×7.6 ملم ويزن 177 جرام.

تأتي أبعاد الهاتف 161.4×74.1×7.6 ملم ويزن 177 جرام. الهاتف مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP65.

تأتي الشاشة من نوع AMOLED وهي منحنية وتحتوي على ثقب في منتصفها بمساحة 6.7 بوصة ودقة 1080×2412 بكسل وكثافة بكسلات تصل إلى حوالي 394 بكسل لكل بوصة.

تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz وميزة HDR10+ مع سطوع أقصى يبلغ حوالي 1200 شمعة بالإضافة إلى طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 7i.

يتوفر الهاتف بإصدارين مختلفين من حيث الذاكرة الإصدار الأول يأتي بذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 وذاكرة عشوائية سعة 12 جيجا بايت، والإصدار الثاني يأتي بذاكرة تخزين داخلية سعة 512 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 وذاكرة عشوائية سعة 12 جيجا بايت.

بالنسبة للأداء يأتي الهاتف مزودًا بمعالج MediaTek Dimensity 7300 Energy بتقنية 4 نانومتر ويعمل مع معالج رسومي Mali-G615 MC2 مما يضمن أداءً سلسًا وقويًا.

أما الكاميرات فتتميز الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.0 بينما تحتوي الكاميرا الخلفية على ثلاث عدسات الأولى بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة F/1.8 مع دعم لتثبيت الصورة البصري OIS ومستشعر Sony LYT-600 والثانية بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.2 للتصوير الواسع والثالثة بدقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.4 للتصوير الماكرو مع فلاش LED أحادي.

يدعم الهاتف تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية ويقدم أيضًا خيارات تصوير بدقة FHD 1080 بكسل بمعدلات 30 و60 و120 و480 إطارًا في الثانية.

كما يحتوي الهاتف على ميكروفون إضافي يساهم في تقليل الضوضاء وتحسين جودة الصوت.

يأتي الهاتف مزودًا بإصدار بلوتوث 5.4 ويدعم تقنيات A2DP وLE وaptX HD وLHDC.

كما يتيح تحديد الموقع الجغرافي عبر GPS ويشمل أيضًا أنظمة الملاحة الأخرى مثل GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS.

بالنسبة لوسائل الأمان يتضمن مستشعر بصمة مدمج في الشاشة بالإضافة إلى مستشعرات التسارع والجيروسكوب والقرب والبوصلة.

الهاتف مزود بمنفذ USB Type-C ويدعم تقنية OTG.

البطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط وكذلك الشحن العكسي.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 14 مع واجهة ColorOS 14.1 من أوبو ويتوفر بألوان متعددة تشمل البني والوردي والفضي.

عيوب هاتف Oppo Reno 12

مع كل هذه المواصفات المميزة دعونا نتناول الآن بعض العيوب التي قد تلاحظها في هاتف Oppo Reno 12:

يمتاز الهاتف بتصميم بلاستيكي أنيق مع قدرة على مقاومة الكسر لكنه يفتقر إلى منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.

كما يُعتبر تحديثًا محسّنًا مقارنةً بـ Reno 11 حيث يقدم معالجًا أقوى، كاميرات ذات أداء أفضل، تصميمًا أكثر متانة، مقاومة أعلى للماء، وشحنًا أسرع.

سعر هاتف Oppo Reno 12

في الإمارات يُباع الإصدار بذاكرة تخزين 512 جيجا بايت وذاكرة RAM بسعة 12 جيجا بايت من هاتف Oppo Reno 12 بسعر 1600 درهم.

كما تم رصد أقل سعر له في مصر وهو حوالي 13434.55 جنيهًا مصريًا.