“استعلم هسه” خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في عموم العراق عبر منصة مظلتي

هناك بحث مكثف في العراق عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، والتي تشمل المساعدات المالية للفئات الأكثر حاجة يأتي هذا الإعلان ضمن جهود الحكومة العراقية لدعم المواطنين ذوي الدخول المحدودة والفقراء من أجل تحسين أوضاعهم الاقتصادية وتلبية احتياجاتهم الأساسية، يهدف البرنامج إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في العراق عن طريق تقديم الدعم المالي والمساعدات الضرورية للأسر المستحقة.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق بنشر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عام 2024 على منصة “مظلتي” الإلكترونية، لتسهيل عملية الاطلاع على الأسماء للمواطنين في جميع المحافظات من منازلهم، دون الحاجة لزيارة المكاتب أو الجهات الحكومية يمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب على المواطنين زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة مظلتي.

حدد “نظام الرعاية الاجتماعية”.

اختار برنامج الرعاية الاجتماعية، يجب على المستخدم تحديد خيار “الوجبة الأخيرة”.

لإظهار الأسماء يتعين على المستخدم الضغط على زر “تحميل الكشوفات”.

ستقوم المنصة بتحميل ملف PDF يتضمن قائمة بأسماء المستفيدين.

بعد النقر على زر التحميل يجب الانتظار لفترة قصيرة حتى يكتمل تحميل الملف تماما.

بعد انتهاء عملية التحميل يمكن للمستخدم فتح الملف واستخدام خاصية البحث للعثور على اسمه أو اسم المستفيد الذي يسعى للبحث عنه.

شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

حددت وزارة العمل العراقية المتطلبات اللازمة للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية، وقد تم توضيح الشروط على النحو التالي: