لربات البيوت.. طريقة عمل الكفتة المشوية الاقتصادية بمكونات سهلة وبسيطة.. بأسرار المطاعم

تعد الكفتة المشوية واحدة من أشهر الأطباق في المطبخ العربي، فهي تتميز بمذاقها الشهي وبنكهتها الغنية التي يعشقها الجميع، حيث تعتبر الكفتة المشوية خيار مثالي للوجبات العائلية والمناسبات الخاصة، فهي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو الجهد لتحضيرها، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة سهلة وسريعة لتحضير الكفتة المشوية في المنزل تضمن لك الحصول على طعم لذيذ ومذاق لا يقاوم.
مكونات الكفتة المشوية
- 500 جرام من اللحم المفروم.
- حبة بصل متوسطة الحجم مفرومة ناعم.
- 2 فصوص ثوم مهروس.
- حزمة من البقدونس المفروم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة (كزبرة جافة، قرفة، كمون).
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- 2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة تحضير الكفتة المشوية
- في وعاء كبير قومي بخلط اللحم المفروم مع البصل المفروم والثوم المهروس والبقدونس.
- تأكدي من دمج المكونات بشكل جيد حتى تتجانس تماما.
- أضيفي الملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة والبابريكا إلى خليط اللحم ثم أضيفي زيت الزيتون.
- قومي بعجن المكونات بيديك جيدا لمدة 5 دقائق حتى تصبح متماسكة وتتشرب النكهات.
- قومي بتقسيم الخليط إلى كرات صغيرة أو متوسطة الحجم حسب الرغبة.
- قومي بتشكيل كل كرة على شكل أصابع أو أقراص صغيرة باستخدام يديك واضغطي عليها بخفة لتكون متماسكة.
- إذا كنت ترغبين في استخدام أسياخ الشوي قومي بإدخال كل قطعة من الكفتة في الأسياخ المعدنية أو الخشبية.
- سخني الشواية على درجة حرارة متوسطة أو استخدمي مقلاة شواء على النار.
- قومي بدهن الشواية أو المقلاة بالقليل من الزيت النباتي لمنع التصاق الكفتة.
- ضعي الكفتة على الشواية أو المقلاة لمدة 5 دقائق على كل جانب حتى تتحمر وتنضج تماما.