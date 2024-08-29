لربات البيوت.. طريقة عمل الكفتة المشوية الاقتصادية بمكونات سهلة وبسيطة.. بأسرار المطاعم

تعد الكفتة المشوية واحدة من أشهر الأطباق في المطبخ العربي، فهي تتميز بمذاقها الشهي وبنكهتها الغنية التي يعشقها الجميع، حيث تعتبر الكفتة المشوية خيار مثالي للوجبات العائلية والمناسبات الخاصة، فهي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو الجهد لتحضيرها، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة سهلة وسريعة لتحضير الكفتة المشوية في المنزل تضمن لك الحصول على طعم لذيذ ومذاق لا يقاوم.

مكونات الكفتة المشوية

500 جرام من اللحم المفروم.

حبة بصل متوسطة الحجم مفرومة ناعم.

2 فصوص ثوم مهروس.

حزمة من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة (كزبرة جافة، قرفة، كمون).

ملعقة صغيرة من البابريكا.

2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير الكفتة المشوية