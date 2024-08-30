تبكير موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق سبتمبر 2024.. هيئة التقاعد توضح

مع اقتراب موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق، انتشرت مؤخرا أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بإسراع موعد صرف راتب التقاعد لشهر سبتمبر 2024، مما أثار اهتماما واستفسارات واسعة بين المواطنين وفي هذا السياق، قامت الهيئة الوطنية للتقاعد العامة العراقية بتوضيح الحقائق بشفافية، وذلك لضمان تقديم المعلومات الصحيحة وإزالة أي لبس حول الموضوع في هذا المقال، سنتناول تفاصيل الزيادة الجديدة والحقائق حول تقديم موعد صرف الرواتب وطرق الاستعلام عن راتب التقاعد، فتابعونا لمعرفة المزيد.

تبكير موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق

نفت الهيئة الوطنية للتقاعد العامة الشائعات المنتشرة حول تقديم موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق مؤكدة أن موعد صرف الرواتب محدد ليكون يوم الأحد الأول من سبتمبر كما أوضحت الهيئة أنه إذا صادف يوم الصرف عطلة رسمية، فسيتم تأجيل الصرف إلى موعد لاحق ولكن سيتم صرف رواتب التقاعد لشهر سبتمبر في الموعد المحدد دون أي تغيير بالإضافة إلى ذلك أعلنت وزارة المالية العراقية رسميا عن زيادة مقدارها 100 ألف دينار عراقي على رواتب التقاعد بدءا من دفعة شهر سبتمبر 2024 ووفقا للتوجيهات التي أقرتها حكومة العراق في نهاية عام 2023، سيتحصل جميع المتقاعدين على هذه الزيادة.

آلية الاستعلام عن راتب التقاعد في العراق سبتمبر 2024

لتيسير عملية الاستفسار عن راتب التقاعد، قامت الهيئة الوطنية للتقاعد في العراق بتوفير خدمة إلكترونية على موقع وزارة المالية، يمكن للمتقاعدين من خلال هذه الخدمة متابعة تفاصيل رواتبهم ومواعيد إيداعها في حساباتهم البنكية من خلال اتباع الخطوات الآتية:

ادخل الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

أدخل معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك للدخول إلى حسابك.

ثم اختار “الخدمات الرقمية” من القائمة الموجودة.

اضغط على خيار “الاستعلام عن رواتب المتقاعدين”.

اختار راتب شهر سبتمبر 2024.

اضغط على زر “استعلام” لعرض المعلومات الضرورية.

ستظهر لك معلومات حول موعد صرف الراتب الدفعة المقبلة.

رواتب المتقاعدين بالعراق 2024 بعد الزيادة الأخيرة

بعد إعلان الزيادة الأخيرة، يتساءل الكثيرون عن كيفية تأثيرها على جدول الرواتب التقاعدية ووفقا للزيادة الجديدة، يمكن تلخيص الرواتب المتوقعة على النحو التالي: