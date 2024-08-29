لولو الشطورة.. تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات.. نزلها الآن

تعد قناة وناسة للأطفال من القنوات المفضلة لدى العديد من الأسر في العالم العربي، حيث تقدم محتوى تعليمي وترفيهي يهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتحفز خيالهم، وتعرف قناة وناسة ببرامجها الكرتونية الممتعة والأغاني التعليمية التي تساعد الأطفال على تعلم الأخلاق والقيم والسلوكيات الإيجابية في إطار ترفيهي ممتع، ويبحث الكثير من الآباء والأمهات عن تردد قناة وناسة للأطفال على النايل سات، ليتمكنوا من استقبال القناة على أجهزة الاستقبال، وسوف سنقدم لكم في هذا المقال تردد قناة وناسة للأطفال الجديد، وكيفية ضبطه لمتابعة أفضل البرامج الترفيهية والتعليمية لأطفالكم.

تردد قناة وناسة للأطفال الجديد

قامت قناة وناسة للأطفال بتحديث ترددها على القمر الصناعي نايل سات لضمان جودة بث أفضل وصورة واضحة وصوت نقي، مما يسهل على المشاهدين استقبال القناة دون مشاكل، والتردد الجديد للقناة كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: .SD

كيفية ضبط تردد قناة وناسة للأطفال

لتتمكن من مشاهدة قناة وناسة للأطفال والاستمتاع بمحتواها التعليمي والترفيهي، عليك باتباع الخطوات التالية لضبط التردد على جهاز الاستقبال الخاص بك: