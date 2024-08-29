طريقة سهلة.. الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.. عبر مظلتي

تواصل الحكومة العراقية مساعيها لدعم الفئات الأكثر حاجة في المجتمع من خلال تقديم مساعدات اجتماعية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر ذات الدخل المحدود، وفي هذا السياق أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إطلاق الدفعة الأخيرة من أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2024 والتي تشمل المواطنين في جميع المحافظات العراقية مما يمنح العديد من الأسر فرصة الحصول على الدعم المالي اللازم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ويسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة ما إذا كانوا قد شملوا في هذه الدفعة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن القائمة الجديدة الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لعام 2024، والتي تشمل جميع المحافظات العراقية بما فيها بغداد والبصرة ونينوى وكربلاء وأربيل وغيرها، وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية لتقديم المساعدات المالية للفئات المستحقة من المواطنين الذين يواجهون صعوبات اقتصادية، ويمكن للمواطنين الاستفسار عن الأسماء عبر زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو من خلال المكاتب المحلية التابعة للوزارة في كل محافظة، كما دعت الوزارة المواطنين الذين لم تدرج أسماؤهم في القوائم إلى تقديم طلبات التظلم ليتم النظر فيها وإعادة تقييم أهليتهم للحصول على الدعم.

شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية

للتأهل للحصول على الرعاية الاجتماعية يجب أن تتوفر في المتقدم مجموعة من الشروط التي حددتها الوزارة، وهي كالتالي: