فرح كل الجزائريين.. الرئيس تبون يتعهد بتوفير 450 ألف وظيفة للمواطنين ورفع قيمة منحة البطالة إلى مليوني سنتيم.. هيقضي على البطالة

في خطوة تحمل الأمل والتفاؤل لكافة المواطنين الجزائريين أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عن خطط جديدة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك من خلال التزامه بتوفير 450 ألف وظيفة جديدة للمواطنين خلال الفترة القادمة، كما تعهد الرئيس برفع قيمة منحة البطالة إلى مليوني سنتيم، وهي خطوة ينظر إليها كجزء من الجهود المستمرة لمكافحة البطالة وتقليل نسبة الفقر في البلاد، وهذا الإعلان لاقى ترحيب واسع من الجزائريين الذين يعتبرونه بادرة إيجابية نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر.

الرئيس تبون يتعهد بتوفير 450 ألف وظيفة جديدة

أكد الرئيس تبون في تصريحاته الأخيرة التزام الحكومة بتوفير 450 ألف فرصة عمل للمواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات، وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يعزز من فرص التشغيل ويخفض معدلات البطالة التي أثرت بشكل كبير على الشباب الجزائري في السنوات الأخيرة، وأشار الرئيس إلى أن هذه الوظائف الجديدة تستهدف الشباب والخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد، وكذلك العمالة التي فقدت وظائفها بسبب جائحة كورونا، كما أشار إلى أن الحكومة ستعمل على توفير برامج تدريب وتأهيل للشباب لزيادة كفاءتهم لدخول سوق العمل مما يساهم في رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة اليد العاملة الجزائرية.

رفع قيمة منحة البطالة إلى مليوني سنتيم

في خطوة ثانية تعكس اهتمام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، تعهد الرئيس تبون برفع قيمة منحة البطالة إلى مليوني سنتيم، وهذه المنحة تأتي كمساعدات مالية شهرية تقدمها الحكومة للباحثين عن العمل من الشباب، وتعتبر منحة البطالة جزءا من السياسة الاجتماعية التي تتبناها الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجا في الدولة، ورفع قيمة المنحة إلى مليوني سنتيم يمثل زيادة هامة تعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى دخل العاطلين عن العمل، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر التي تعاني من قلة الموارد، وتهدف هذه الزيادة إلى توفير حد أدنى من الدخل يمكن الشباب من مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وتدفعهم نحو البحث الجاد عن فرص عمل مناسبة.

التطلعات نحو القضاء على البطالة

يتعهد الرئيس بتوفير 450 ألف وظيفة جديدة ورفع قيمة منحة البطالة، حيث يبعث الرئيس تبون برسالة قوية وواضحة إلى جميع الجزائريين بأن الحكومة جادة في جهودها للقضاء على البطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويعكس هذا القرار رؤية استراتيجية شاملة تتضمن توفير فرص العمل، وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.