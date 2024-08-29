موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2025… والقنوات المجانية الناقلة والفرق المشاركة

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم عن موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2025، والتي سوف تقام اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2024، وتكون هذه النسخة الأولى بالنظام الجديد والتي تشهد مشاركة 36 فريق بعد التعديلات التي أعلنت عنها “يويفا”، حيث شهدت النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا مشاركة 32 فريق إلا أن هذا العام ارتفع عدد الأندية المشاركة لـ 36 فريق.

قرعة دوري أبطال أوروبا 2025

ومن المقرر أن تشهد قرعة دوري أبطال أوروبا عدد من التحديثات والتي تم الإعلان عنها، ومنها أن القرعة تقام آلياً بواسطة جهاز الكمبيوتر وليس بشكل يدوي كما كان يحدث في الماضي.

ومن المقرر أن يتم تقسيم الـ 36 فريق على 4 أوعية ليتضمن كل وعاء 9 فريق على أن يتم تصنيف اليويفا للأندية، ليكون فريق ريال مدريد حامل اللقب على رأس الوعاء الأول، ثم يتم اختيار خصمين لكل فريق من كل وعاء وبهذا سوف يكون لكل فريق 8 خصوم ، ويلتقي في مباراة ضد احدهم داخل أرضه ومباراة أخرى خارج أرضه، كما تم الإعلان عن منع تواجد فريقين من نفس البلد داخل مجموعة واحدة، إلا أنه يمكن أن يلتقي ضد فريقين من بلد واحد .

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025

ومن المقرر أن تنطلق القرعة مساء يوم الخميس الموافق 29 أغسطس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025

و سوف تذاع القرعة على قناة “بي إن سبورتس” الإخبارية والقناة الرسمية للإتحاد الأوروبي لكرة القدم على اليوتيوب.