المالية المغرب تكشف.. طريقة الاستعلام عن راتب شهر أغسطس 2024 بالمغرب

أعلنت وزارة المالية المغربية عن موعد إيداع راتب شهر أغسطس 2024 بالمغرب، على أن يتم صرف الرواتب يوم الأحد 22 من شهر أغسطس، وأشارت الوزارة على تطبيق زيادة جديدة في الرواتب كما أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن الرواتب بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي عبر الانترنت ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة برواتب شهر أغسطس في المغرب.

راتب شهر أغسطس 2024 بالمغرب

يتم صرف الرواتب غالباً يون 25 من الشهر الميلادي ولكن في حالة وجود عطلة رسمية أو إجازة يتم تقديم موعد الصرف أو تأخيره بيوم لذلك يتم صرف رواتب شهر أغسطس يوم 22، وأشارت الوزارة أن متأخرات رواتب العاملين يتم صرفها في شهر سبتمبر.

كيفية الاستعلام عن راتب شهر أغسطس 2024 بالمغرب

أتاحت وزارة المالية المغربية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين ومن ضمنها خدمة الاستعلام عن الرواتب وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية المغربية .

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختر أيقونة الرواتب.

اختر المؤسسة التي يعمل بها المواطن.

بعد ذلك اضغط على الاستعلام عن الرواتب.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على كلمة استعلام.

انتظر سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل المتعلقة بالراتب.

زيادة الرواتب المغرب 2024

أعلنت الوزارة عن الزيادة الجديدة وجاءت بنحو مائة دينار مغربي للعاملين في القطاع الحكومي، يتم صرفها على دفعتين الدفعة الأولى في رواتب شهر يوليو الماضي والدفعة الثانية في رواتب شهر يوليو لعام 2025، وجاءت الزيادة لموظفي القطاع الخاص بنحو 10% يتم صرف نصف الزيادة في رواتب شهر يناير لعام 2025، والنصف الآخر يتم صرفه في رواتب شهر يناير لعام 2026،.