جدول رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر 2024 وطريقة الاستعلام عن قيمة الرواتب

أعلنت وزارة التأمينات الاجتماعية عن مبالغ الرواتب الشهرية للمتقاعدين العراقيين بعد تحديد الزيادة الجديدة كما أوضحت الوزارة تاريخ صدور هذه الزيادة والموعد الرسمي لصرفها بالإضافة إلى ذلك، قدمت الوزارة معلومات عن كيفية الاستعلام عن قيمة المستحقات بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد.

زيادة في قيمة الرواتب.. حقيقة أم إشاعة؟

قامت الهيئة العامة للتقاعد بالتعاون مع وزارة المالية بالرد على الشائعات المتعلقة بزيادة جديدة في رواتب المتقاعدين في العراق وكان ردهم كالتالي:

نعم هناك زيادة جديدة ستضاف للمتقاعدين، وستكون قيمتها 100000 دينار عراقي.

ستشمل قيمة الزيادة جميع الفئات التي قامت بالتسجيل مسبقا في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية العراقية.

يرجى ملاحظة أن الزيادات الجديدة في رواتب المتقاعدين خلال هذه الفترة ليست شيئا جديدا.

من المتوقع أن تصرف هذه الزيادة عن العام الماضي بعد أن تم إصدار القرار رسميا من قبل مجلس الوزراء في العراق.

ستضاف قيمة الزيادة إلى مقدار الراتب الشهري وسيتم صرفهما سويا.

موعد الصرف الرسمي يت coincides مع اليوم الأول من الشهر الميلادي، وهو موعد ثابت.

كيف يمكنني الاستعلام رواتب المتقاعدين في العراق؟

يمكن للمتقاعدين العراقيين معرفة قيمة مستحقاتهم الشهرية من خلال اتباع التعليمات التالية:

ادخل الموقع الرسمي لوزارة المالية في العراق.

أدخل رمز التحقق المرئي.

اضغط على خيار الاستعلام لمعرفة قيمة المستحقات الشهرية للمتقاعدين، مع ضرورة تحديد الشهر الذي ترغب في الاستعلام عن مستحقاته.

سجل المعلومات التي تتعلق بالمتقاعد.

اضغط على أيقونة بحث.

بعد ذلك ستظهر لك قيمة الراتب الشهري للتقاعد.

شروط الحصول على الراتب التقاعدي

يوجد عدد من الشروط التي يجب الالتزام بها للحصول على قيمة الراتب التقاعدي الشهري وهي: