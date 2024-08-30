“أقل سعر” أسعار عمرة المولد النبوي 2024 …. وشركات السياحة تعلن عن برامج جديدة للمعتمرين

يهتم عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة بالتعرف على أسعار عمرة المولد النبوي 2024،حتى يتمكنوا من العثور على السعر المناسب لهم ، ومدة عمرة المولد النبوي هي أسبوعين ويسعى الكثير من المسلمين بالتعرف على برامج العمرة المختلفة التي تقدمها شركات السياحة للأشخاص الراغبين في أداء عمرة المولد النبوي الشريف وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية….

أسعار وبرامج عمرة المولد النبوي 2024

حيث صرح “حمزة عنبي” الذي يشغل منصب عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، أن عدد أيام البرامج الاقتصادية السياحية هو أسبوعين وتبدأ أسعار البرنامج من 28 ألف جنيه حتى 52 ألف جنيه.

وتتنافس شركات السياحة بالتسويق لبرامج عمرة المولد النبوي 2024، وأكدت أن أسعار عمرة المولد النبوي الـ 5 نجوم تبدأ من 52 ألف جنيه ومدة الرحلة 10 أيام وأكد “عنبي” أن أسعار العمرة قد تختلف من شركة إلى أخرى ومن برنامج إلى برنامج وذلك طبقاً لأسعار الطيران واختلافها ، ويمكن للمواطنين اختيار البرنامج المناسب لهم حسب السعر و ضوابط العمرة المصرية من قبل الجهة الإدارية وزارة السياحة والآثار، صاحبة الحق الأصيل في طرح تفاصيل تسيير رحلات العمرة من مصر.

موعد عمرة المولد النبوي 2024

ويبحث عدد كبير من الأشخاص عن موعد عمرة المولد النبوي الشريف 2024، والتي من المقرر أن تبدأ من منتصف شهر سبتمبر 2024 حتى نهاية شهر جماد الثاني طبقاً لما أعلنه عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة