الوكالة الوطنية للتشغيل تعلن.. خطوات التسجيل منحة المرأة وفي شروط التسجيل 

أوضحت الحكومة الجزائرية بأنه من الضروري على كافة السيدات الراغبين في التسجيل على المنحة التعرف على خطوات التسجيل الصحيحة من خلال الموقع الرسمي، وقد أوضحت بأنه يجب توافر بعض الشروط الأساسية لدى كافة المتقدمين ليتم قبول الطلب الخاص بهم سنتعرف على كافة التفاصيل في السطور التالية.

طريقة التسجيل بمنحة المرأة الجزائرية

قد أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل بأنه من الضروري العمل على التسجيل في المنحة إلكترونيا، كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على الرابط الرسمي الخاص بالوكالة من هنا .

اضغط على منحة المرأة من الشاشة الرئيسية للموقع، بعدها يتم تسجيل البيانات الشخصية للسيدات ويجب التأكد من أن البيانات صحيحة مئة بالمئة.

بعدها يجب اختيار المحافظة التي تقيم بها السيدة ويطلب الموقع بعض الأوراق والمستندات التي يجب إرسالها على الموقع.

ثم يتم الضغط على تقديم الطلب، ويتم الانتظار لحين الموافقة من قبل الوكالة بصف قيمة المنحة المقدمة.

ضوابط صرف منحة المرأة الجزائرية

أوضحت الوكالة الوطنية بأنه من الضروري توافر بعض الشروط الأساسية لدى كافة المتقدمين ويتم قبول طلب صرف الدعم وقد تم التوضيح بأن الشروط كالتالي: